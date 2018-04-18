Госкомитет РТ отклонил законопроект о запрете МСЗ около населенных пунктов

Артем Прокофьев. Комитет экологии Госсовета РТ рекомендовал парламенту отклонить законопроект о запрете МСЗ близи населенных пунктов, сообщил автор законопроекта, депутат от КПРФ

Документ предполагал запретить строительство мусоросжигательных заводов на территории населенных пунктов и на расстоянии 10 км от границ жилой зоны. По словам Артема Прокофьева, депутаты посчитали, что предлагаемые ограничения являются вторжением в федеральные полномочия. Прокуратура усмотрела в нем нарушение Конституции РФ

«Такая жесткая позиция вдвойне удивительна, ведь пункт 2 статьи 2 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» указывает на то, что законодательство субъектов РФ вправе предусматривать введение дополнительных экологических требований охраны атмосферного воздуха», — говорит Артем Прокофьев. По его мнению, принятие этого законопроекта могло бы стать фундаментом для нормализации диалога между властью и гражданами.

«Это вовсе не означает, что завод обязательно нужно строить. Но это гарантирует, что его точно не построят у людей под окнами», — отметил член партии КПРФ.