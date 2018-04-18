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Госкомитет РТ отклонил законопроект о запрете МСЗ около населенных пунктов
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Госкомитет РТ отклонил законопроект о запрете МСЗ около населенных пунктов 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Комитет экологии Госсовета РТ рекомендовал парламенту отклонить законопроект о запрете МСЗ близи населенных пунктов, сообщил автор законопроекта, депутат от КПРФ Артем Прокофьев.
Документ предполагал запретить строительство мусоросжигательных заводов на территории населенных пунктов и на расстоянии 10 км от границ жилой зоны. По словам Артема Прокофьева, депутаты посчитали, что предлагаемые ограничения являются вторжением в федеральные полномочия. Прокуратура усмотрела в нем нарушение Конституции РФ.
«Такая жесткая позиция вдвойне удивительна, ведь пункт 2 статьи 2 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» указывает на то, что законодательство субъектов РФ вправе предусматривать введение дополнительных экологических требований охраны атмосферного воздуха», — говорит Артем Прокофьев. По его мнению, принятие этого законопроекта могло бы стать фундаментом для нормализации диалога между властью и гражданами.
«Это вовсе не означает, что завод обязательно нужно строить. Но это гарантирует, что его точно не построят у людей под окнами», — отметил член партии КПРФ.
Напомним, мусоросжигательный завод хотят построить в Осиновском сельском поселении. Его санитарная зона будет всего 500 метров (санитарная зона «Казаньоргсинтеза» составляет 2,5 километра). По словам министра строительства РТ Ирека Файзуллина, такое небольшое расстояние от жилой зоны связано с тем, что завод будет построен по новейшим технологиям.
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