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Вопросы импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности обсудили на форуме в Москве
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Вопросы импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности обсудили на форуме в Москве 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
17 апреля в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) в рамках Национального нефтегазового форума состоялась пленарная сессия «Импортозамещение и локализация в нефтегазовой промышленности». С докладом на мероприятии выступил директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.
Он рассказал про основные достижения ведомства в области импортозамещения нефтегазового машиностроения и разработке «дорожной карты» реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне— и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, а также затронул тему основных финансовых и регуляторных мер поддержки.
Отдельно Михаил Иванов остановился на вопросах создания Центра компетенций импортозамещения для реализации государственной политики в ТЭК, в основные задачи которого будет входить формирование компетенций в сфере импортозамещения, мониторинг проектной деятельности и процесса импортозамещения, разработка и обеспечение утверждения нормотворческих инициатив поддержки импортозамещения в отрасли нефтегазового машиностроения.
Справочно:
Национальный нефтегазовый форум проходит в Москве 17-18 апреля. Национальный нефтегазовый форум-2018 и Международная выставка «Нефтегаз-2018» включены в Сводный план участия Минпромторга России в выставочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом на 2018 год.
Мероприятия форума в 2018 году превращают деловую программу в формат технологических конференций и круглых столов, формируя большой перечень актуальных проблем, касающихся цифровой трансформации нефтегазовой отрасли; технологической оснащенности отраслевого машиностроительного комплекса и его экспортного потенциала; стратегии научно-технологического развития отрасли и мер господдержки внедрения прорывных технологий; импортозамещения и локализации производств в отдельных отраслевых сегментах; трансфера технологий высокотехнологичной продукции ТЭК; создания инжиниринговых центров, кластеров и технопарков; развития новых инфраструктурных проектов.
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