Вопросы импортозамещения и локализации в нефтегазовой промышленности обсудили на форуме в Москве

Михаил Иванов. 17 апреля в ЦВК «Экспоцентр» ( г. Москва ) в рамках Национального нефтегазового форума состоялась пленарная сессия «Импортозамещение и локализация в нефтегазовой промышленности». С докладом на мероприятии выступил директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России

Он рассказал про основные достижения ведомства в области импортозамещения нефтегазового машиностроения и разработке «дорожной карты» реализации первоочередных мер по локализации критически важного оборудования для средне— и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, а также затронул тему основных финансовых и регуляторных мер поддержки.

Отдельно Михаил Иванов остановился на вопросах создания Центра компетенций импортозамещения для реализации государственной политики в ТЭК, в основные задачи которого будет входить формирование компетенций в сфере импортозамещения, мониторинг проектной деятельности и процесса импортозамещения, разработка и обеспечение утверждения нормотворческих инициатив поддержки импортозамещения в отрасли нефтегазового машиностроения.

Справочно:

Национальный нефтегазовый форум проходит в Москве 17-18 апреля. Национальный нефтегазовый форум-2018 и Международная выставка «Нефтегаз-2018» включены в Сводный план участия Минпромторга России в выставочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом на 2018 год.

Мероприятия форума в 2018 году превращают деловую программу в формат технологических конференций и круглых столов, формируя большой перечень актуальных проблем, касающихся цифровой трансформации нефтегазовой отрасли; технологической оснащенности отраслевого машиностроительного комплекса и его экспортного потенциала; стратегии научно-технологического развития отрасли и мер господдержки внедрения прорывных технологий; импортозамещения и локализации производств в отдельных отраслевых сегментах; трансфера технологий высокотехнологичной продукции ТЭК; создания инжиниринговых центров, кластеров и технопарков; развития новых инфраструктурных проектов.