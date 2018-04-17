Ещё
Ученый посоветовал Рогозину работать, а не стыдиться Илона Маска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученый посоветовал Рогозину работать, а не стыдиться Илона Маска 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В российской космической отрасли будут использоваться наработки компании SpaceX Илона Маска, хотя это и «стыдно». Об этом в интервью РБК заявил зампред правительства России Дмитрий Рогозин.
Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН подчеркнул, что ничего в том стыдного нет.
«Я считаю, что «стыдно» будет не использовать эти наработки, если мы допустили такое состояние, что частная компания начинает в технологиях опережать государственную. Если бы могли что-то другое предложить, мы бы их не использовали. А так смотрим на Маска, используем его разработки. Ничего в этом стыдного нет. Нужно не стыдиться, а работать, — заметил он. — Любые новшества, которые появляются, не обязательно у Маска, в любой стране в ракетно-космической отрасли, если они действительно передовые, то просто глупо их не использовать. Поэтому, конечно, надо следить и за работами Маска, если он делает что-то, что способно помочь развитию космонавтики в целом. Нужно такие наработки использовать. Это нормальная практика».
Напомним, в апреле 2014 года, когда были анонсированы первые санкции США против России после присоединения Крыма, Рогозин посоветовал США доставлять своих космонавтов на Международную космическую станцию с помощью батута вместо российских ракет-носителей «Союз».
Компания SpaceX разработала семейство ракет-носителей Falcon, ступени которых способны возвращаться на Землю и использоваться повторно. Это значительно сокращает стоимость космических запусков. В феврале состоялся первый запуск сверхтяжелого варианта ракеты-носителя Falcon Heavy, способной вывести на геостационарную орбиту 26,7 т полезного груза. В качестве такового к Марсу был отправлен принадлежащий Маску электромобиль Tesla.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Казахстан воздержался от России в Совбезе ООН Британские СМИ обеспокоились вооруженными кораблями РФ в Босфоре Кошек запретили замуровывать в подвалах многоквартирных домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО176
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа33
Скрипалей отравили жидкостью63
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами152
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение