Ученый посоветовал Рогозину работать, а не стыдиться Илона Маска

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с НСН подчеркнул, что ничего в том стыдного нет.

«Я считаю, что «стыдно» будет не использовать эти наработки, если мы допустили такое состояние, что частная компания начинает в технологиях опережать государственную. Если бы могли что-то другое предложить, мы бы их не использовали. А так смотрим на Маска, используем его разработки. Ничего в этом стыдного нет. Нужно не стыдиться, а работать, — заметил он. — Любые новшества, которые появляются, не обязательно у Маска, в любой стране в ракетно-космической отрасли, если они действительно передовые, то просто глупо их не использовать. Поэтому, конечно, надо следить и за работами Маска, если он делает что-то, что способно помочь развитию космонавтики в целом. Нужно такие наработки использовать. Это нормальная практика».

Напомним, в апреле 2014 года, когда были анонсированы первые санкции США против России после присоединения Крыма , Рогозин посоветовал США доставлять своих космонавтов на Международную космическую станцию с помощью батута вместо российских ракет-носителей «Союз».

Компания SpaceX разработала семейство ракет-носителей Falcon, ступени которых способны возвращаться на Землю и использоваться повторно. Это значительно сокращает стоимость космических запусков. В феврале состоялся первый запуск сверхтяжелого варианта ракеты-носителя Falcon Heavy, способной вывести на геостационарную орбиту 26,7 т полезного груза. В качестве такового к Марсу был отправлен принадлежащий Маску электромобиль Tesla.