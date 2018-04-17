Храм, руины или платная парковка. Как сложилась судьба пяти советских кинотеатров

В девяностые годы в России случился бум видеомагнитофонов. Новые фильмы было принято смотреть на VHS-кассетах, и кинотеатры постепенно опустели. К тому времени, когда горожане вновь начали ходить в кино, конкурентами типовых советских «Ударников» и «Юбилейных» стали развлекательные центры с многозальными кинокомплексами. Старые здания кинотеатров используются по-разному. В некоторых из них до сих пор идут сеансы, но практически у каждого крупного города в России есть свой список утраченных залов: разрушенных, заброшенных или переоборудованных в клубы и фитнес-центры. Strelka Magazine проследил судьбу пяти из них.

Источник фото: forum-kenig.ru Источник фото: forum-kenig.ru Источник фото: forum-kenig.ru Источник фото: forum-kenig.ru Источник фото: forum-kenig.ru В 1948 году в кирпичном здании на калининградской улице Лазаретная открылся кинотеатр «Баррикады». До войны здесь располагался спортивный зал для мальчиков немецкой средней школы. Она называлась «Йорк-Шуле» в честь прусского генерала-фельдмаршала Людвига Йорка.

«Баррикады» были небольшим районным кинотеатром, плёнки с новыми фильмами доходили до него в последнюю очередь. В девяностых его превратили в молодёжный клуб, но фильмы в «Баррикадах» показывали до самого закрытия зала в 2007 году.

В начале двухтысячных компания «Балтийский кит» предлагала реконструировать здание и превратить его в развлекательный комплекс с кинозалами, магазинами и фуд-кортом. Мэрия Калининграда от этого проекта отказалась. Здание никто не ремонтировал, и к моменту закрытия кинотеатра оно уже находилось в аварийном состоянии. Местные жители вспоминают, что смотрели кино в холоде и под протекающей крышей.

В 2010 году город передал здание бывшего кинотеатра РПЦ . Церковь пообещала переоборудовать его в культурный центр для верующей молодёжи. Однако вместо этого в 2013 году кинотеатр полностью разобрали. Сейчас на его территории ведётся строительство храма святой равноапостольной Нины.

Источник фото: ng72.ru Источник фото: ng72.ru Кинотеатр «Юбилейный» в Тюмени открыли в 1978 году около небольшого рабочего посёлка. Несколько лет типовое здание возвышалось над деревянными домами. К 1984 году посёлок окончательно ликвидировали, а территория вокруг кинотеатра превратилась в благоустроенную площадь. В 1986 году она получила своё нынешнее название — 400-летия Тюмени.

В годы перестройки «Юбилейный» оставался главным кинотеатром города, но в девяностых его пришлось закрыть. В 1999 году компания «Лаптев и партнёры» получила разрешение на реконструкцию старого здания. Кинотеатр полностью разобрали, а на его месте был сооружён развлекательный центр «Арт-Палас».

Во время строительства нового здания были допущены инженерные ошибки, из-за которых его несущие конструкции оказались недостаточно надёжными. Центр превратился в пустующий долгострой. В 2012 году его снесли, а на освободившемся участке открыли бесплатную парковку.

В конце прошлого года площадь снова была реконструирована. Парковку убрали под землю и сделали платной, а на поверхности появился сквер. Вскоре здесь должна заработать система «сухих фонтанов».

Фото: Wikimapia.org Фото: Wikimapia.org В конце 20-х годов прошлого века вблизи Свердловска началось строительство нового жилого массива — соцгородка Уралмаш. Автором его генерального плана стал Пётр Оранский, будущий главный архитектор областного центра. Он же спроектировал для нового района несколько зданий, в том числе кинотеатр.

«Темп» открылся в 1932 году и стал первым звуковым кинотеатром в Свердловске. Изначально здание должно было быть двухэтажным, но из-за сложностей во время строительства от этой идеи пришлось отказаться. Этим объясняется необычная форма постройки с треугольным фасадом и двускатной крышей. В 1943 году под руководством архитектора Моисея Рейшера, автора знаменитой Белой башни, состоялась реконструкция фасада кинотеатра.

В течение десятилетий «Темп» оставался одним из лучших кинозалов города, но после распада Советского Союза сеансы прекратились. Некоторое время здесь находились мебельный магазин, кафе, спортивный зал, дискотека и офис «Содружества офицеров Уральского региона». В 2011-м в здании произошёл пожар, уничтоживший крышу и практически все внутренние перекрытия бывшего кинотеатра.

Уже после пожара областные власти попытались включить «Темп» в муниципальный реестр объектов культурного наследия, но этого так и не произошло. В 2017 году здание купила девелоперская компания «Есенин». 24 марта новые владельцы снесли бывший кинотеатр. На его месте должен появиться жилой комплекс.

Источник: фонд Брянской областной библиотеки

Источник: группа «Старый Брянск» в соцсети «Одноклассники»

Источник: группа «Старый Брянск» в соцсети «Одноклассники»

Брянский кинотеатр «Октябрь» известен не благодаря архитектурным или технологическим особенностям, а из-за произошедшей в нём трагедии.

Здание открылось в 1949 году. Его строительство велось в ускоренном режиме и продлилось меньше года. Существует версия, что руководитель брянского обкома выдал справку архитектору кинотеатра, освобождающую последнего от ответственности за любые последствия реализации проекта. Главным украшением была большая люстра, прикреплённая к деревянной балке под потолком.

25 апреля 1959 года балка не выдержала веса и вместе с люстрой обрушилась на зрителей, потянув за собой всю потолочную конструкцию. По официальным данным, в этой трагедии погибли 46 человек.

В последующие десятилетия новое здание тоже пришло в негодность: вода из ржавых труб регулярно подмывала фундамент, и стены кинотеатра начали разъезжаться.

В 2000-м город продал здание кинотеатра смоленскому предпринимателю Вадиму Бурханову за 803 тысячи рублей с условием реконструкции здания и сохранения его внешнего облика. Тем не менее новая постройка лишь отдалённо напоминала оригинал, а внутри вместо кинотеатра расположился развлекательный комплекс. За 15 лет существования он пережил ещё одну реконструкцию и сменил название, а в позапрошлом году был выставлен на продажу на сайте «Авито». Объявление актуально до сих пор: купить здание можно за 225 миллионов рублей.

Несколько месяцев назад около развлекательного комплекса был установлен мемориал в память о погибших в трагедии 1959 года.

Валерий Артамонов. Источник фото: ok.ru Источник фото: static.panoramio.com В советские годы в городе Дзержинске Нижегородской области работали пять кинотеатров. В середине 90-х некоторые из них принимали местный кинофестиваль «Ока», но сегодня ни одно из зданий не используется по прямому назначению. В «Спутнике» открыли молодёжный комплекс, «Ударник» превратился в ночной клуб «Дарни», «Россия» после реконструкции стала торговым центром «Росси», «Юбилейный» полностью разрушили и построили на его месте ещё один ТЦ. Последние два проекта осуществляла компания ООО «Тосол-Синтез», которой управляет руководитель местной фракции «Единая Россия»

Последний кинотеатр из этой пятёрки называется «Родина», его открыли в 1959-м. В конце девяностых областное заксобрание поставило типовое здание в стиле неоклассицизма на государственную охрану. Несмотря на это, сейчас его состояние близко к аварийному.

С 2006 года бывший кинотеатр находится в частных руках. Несколько лет назад город попытался вернуть его в муниципальную собственность, но владелец назвал слишком высокую цену для продажи, а иск областных властей об изъятии был отклонён судом.

Чем закончится история «Родины», сказать пока сложно. Снести здание из-за охранного статуса нельзя, кроме того, владелец не может проводить масштабных работ без согласования с городом: один такой проект превращения кинотеатра в очередной торговый центр власти уже отклоняли. В начале марта стало известно, что территория вокруг здания тоже должна получить особый статус, благодаря которому её застройка будет запрещена.

В январе Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области снова подало иск об изъятии здания кинотеатра. Ответчиками по делу значатся граждане Ц. и А.

Текст: Кирилл Головкин