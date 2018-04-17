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Загрязнителей рек Подмосковья привлекут к ответственности
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Загрязнителей рек Подмосковья привлекут к ответственности 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Предприятия в Одинцовском и Ленинском районах, а также в городском округе Лобня допустили незаконный сброс сточных вод в реки Вяземку, Купелинку и Альбу. Инспекторы эконадзора вынесут постановления об административном наказании. После рассмотрения материалов в межрайонной природоохранной прокуратуры на юридические лица будут наложены штрафы. Об этом сообщается в пресс-релизе Минэкологии Подмосковья.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, — в нарушениях водоохранного законодательства уличены три коммерческих организации ООО «Скания-Русь» (Одинцовский район), ООО «Вега» (Ленинский район) и ООО «Лобненский водоканал» (городской округ Лобня). Данные компании допустили сброс сточных вод в реки Вяземку, Купелинку и Альбу в отсутствие разрешений на пользование водными объектами.
В пресс-релизе отмечается, что за самовольное занятие водного объекта юридическое лицо может быть наказано штрафом в размере до 100 тыс. рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Все три предприятия будут привлечены к административной ответственности.
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