Минэкологии оштрафует загрязнителей рек в трех муниципалитетах Подмосковья

Инспекторы эконадзора вынесут постановления об административном наказании трех предприятий, которые сбрасывали сточные воды в реки Одинцовского и Ленинского районов, а также городского округа Лобня , говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области

«В нарушении водоохранного законодательства уличены ООО «Скания-Русь» (Одинцовский район), ООО «Вега» (Ленинский район) и ООО «Лобненский водоканал». Нарушители, эксплуатирующие очистные сооружения, допустили сброс сточных вод в реки Вяземку, Купелинку и Альбу в отсутствие разрешений на пользование водными объектами. За это все три общества будут нести административную ответственность», — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган

Министр напомнил, что за самовольное занятие водного объекта юридическое лицо может быть наказано штрафом в размере до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.