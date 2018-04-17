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Минэкологии оштрафует загрязнителей рек в трех муниципалитетах Подмосковья
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Минэкологии оштрафует загрязнителей рек в трех муниципалитетах Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы эконадзора вынесут постановления об административном наказании трех предприятий, которые сбрасывали сточные воды в реки Одинцовского и Ленинского районов, а также городского округа Лобня, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«В нарушении водоохранного законодательства уличены ООО «Скания-Русь» (Одинцовский район), ООО «Вега» (Ленинский район) и ООО «Лобненский водоканал». Нарушители, эксплуатирующие очистные сооружения, допустили сброс сточных вод в реки Вяземку, Купелинку и Альбу в отсутствие разрешений на пользование водными объектами. За это все три общества будут нести административную ответственность», — сказал министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
Министр напомнил, что за самовольное занятие водного объекта юридическое лицо может быть наказано штрафом в размере до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
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