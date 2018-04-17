Как надёжно защитить своё жильё от домушников?

Обычно преступники перед налётом тщательно подбирают цель для грабежа. Наблюдают за квартирой, чтобы выяснить расписание жильцов, наличие охранной системы, бдительность соседей, достаток и другие говорящие детали.

По опыту правоохранителей домушники избегают проникать в квартиры с охранной системой, которая посылает сигнал на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Поэтому охранная сигнализация — надёжный способ защитить свою квартиру. Если вы имеете дело с лицензированной охранной организацией или государственной охраной.

Каждый собственник вправе выбирать любую охранную структуру, тем более, что рынок данных услуг год от года расширяется. Останавливая свой выбор на той или иной службе, стоит обратить внимание на три основных фактора: опыт работы, оперативность, экипировка и цены. Вневедомственная охрана Росгвардии опережает конкурентов по всем пунктам.

Росгвардейцы не просто пресекут преступление, но и передадут злоумышленника правоохранителям. Сотрудники Росгвардии служат на благо государства и, как никто, заинтересованы в снижении преступности в регионе. Кроме сигнализации, вневедомственная охрана предлагает услугу «тревожная кнопка», которая позволит спасти вашу жизнь в случае любого нападения.

В войсках национальной гвардии Российской Федерации внимательно подходят к приему граждан на службу. Прежде, чем допустить кандидата к несению службы, тщательнейшим образом изучается его биография, он проходит психологическое тестирование и ряд других проверок, после чего стажируется в отделе вневедомственной охраны и направляется в центр профессиональной подготовки, окончив который, приступает к исполнению служебных обязанностей.

На объектах, взятых под охрану, используются только высоконадёжные приборы, прошедшие обязательное тестирование в специальном научно-исследовательском центре.

Таким образом, централизованная охрана Росгвардии сегодня — это самая действенный способ защитить своё жилище от преступников.

Источник фотографий: 29palms.ru