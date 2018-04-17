В Калининграде московский архитектор вступит в «баттл» с советником губернатора 

В кафедральном соборе на острове Канта в ближайшую пятницу, 20 апреля, состоится необычная дискуссия. Московский архитектурный критик Григорий Ревзин вступит в «баттл» с советником губернатора Калининградской области по делам архитектуры Вячеславом Генне.
Темы: особенности застройки Калининграда; кому нужны пешеходные зоны; ярмарки и рынки в современном городе; историзм в архитектуре полистилистического города; Калининград как город на большой воде и, конечно, классическое: «Калининград — город контрастов».
Вход свободный, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Калининградские «Вести» дополняют, что паблик-ток приходит в преддверии международного форума «Среда для жизни: всё о жилье», который состоится 18-19 мая в Калининграде. Форум организован Минстроем России и «Дом.РФ» при поддержке правительства России и правительства Калининградской области.
Справка. Григорий Ревзин, автор проектов — исследования «Как построить Новую Москву», «Будущее наукоградов», Индекс качества городской среды, концепция развития города Суздаль. Комиссар российского павильона на Архитектурной биеннале в Венеции. Обозреватель ИД «Коммерсант», профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ.
Фото Григория Ревзина: facebook.com