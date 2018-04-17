Ещё
В Калининграде московский архитектор вступит в «баттл» с советником губернатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде московский архитектор вступит в «баттл» с советником губернатора 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В кафедральном соборе на острове Канта в ближайшую пятницу, 20 апреля, состоится необычная дискуссия. Московский архитектурный критик Григорий Ревзин вступит в «баттл» с советником губернатора Калининградской области по делам архитектуры Вячеславом Генне.
Темы: особенности застройки Калининграда; кому нужны пешеходные зоны; ярмарки и рынки в современном городе; историзм в архитектуре полистилистического города; Калининград как город на большой воде и, конечно, классическое: «Калининград — город контрастов».
Вход свободный, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Калининградские «Вести» дополняют, что паблик-ток приходит в преддверии международного форума «Среда для жизни: всё о жилье», который состоится 18-19 мая в Калининграде. Форум организован Минстроем России и «Дом.РФ» при поддержке правительства России и правительства Калининградской области.
Справка. Григорий Ревзин, автор проектов — исследования «Как построить Новую Москву», «Будущее наукоградов», Индекс качества городской среды, концепция развития города Суздаль. Комиссар российского павильона на Архитектурной биеннале в Венеции. Обозреватель ИД «Коммерсант», профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ.
Фото Григория Ревзина: facebook.com
Вести Калининград: последние новости
На набережной у стадиона «Калининград» образовалась яма Калининградские общественники проверят законность начисления платежей за тепло В Калининградской области начинают утилизацию использованных батареек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО176
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа33
Скрипалей отравили жидкостью63
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами152
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение