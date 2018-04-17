Салехард может стать региональным центром охотничьего собаководства

К лету северянам станет проще подтверждать служебные и экстерьерные качества своих питомцев. Раньше для этой процедуры приходилось выезжать в другие регионы. Через пару месяцев собачьи экзамены можно будет сдать и на Ямале.

Салехарде этой работой займутся два местных эксперта-кинолога. С одним из них, Анатолием Поповым , заводчиком западносибирской лайки, «Красный Север» общался на пике скандала, связанного с нападениями бродячих псов на людей.

— На улице весна, и у собак в самом разгаре брачный период, — говорит наш собеседник. — В это время нужно быть предельно острожным и не провоцировать животных на агрессию. Увидели стаю — попытайтесь обойти её стороной. Известны случаи, когда даже хозяевам перепадало от домашних питомцев во время гона. Чего уж говорить о простых прохожих.

Анатолий Попов отмечает, что стаи беспризорных собак опасны не только для людей. В поисках пропитания они носятся по окрестностям города, разоряют птичьи гнезда, норы мелких зверьков, наносят ямальской природе немалый ущерб.

На днях «Красный Север» побывал у Анатолия Попова в гостях. Во дворе его частного дома в Салехарде установлены просторные вольеры. Там живут пять западносибирских лаек и два щенка. Они игривы, рвутся на волю, но опытный собаковод не идет у них на поводу и никогда, даже ночью, не выпускает на улицу. Во-первых, не хочет инцидентов с покусанными прохожими. Во-вторых, бережет имущество:

— Не дай Бог убегут! Они ведь все у меня с паспортами, родословная каждого до четвертого колена прописана. Раз в неделю стараюсь вывозить их в лес, подальше от города, где они носятся среди деревьев. Так и живем…

Лайки — отменные помощницы в охоте на кабана, лося, медведя и боровую дичь. Со своими собачками Анатолий добыл уже четырех медведей (по лицензии, разумеется). Побегали его лайки и за кабанами. А вот на зайцев наш земляк не охотится — не его профиль.

На вязку к Попову животных привозят не только из Лабытнанги и соседних поселков. Его хорошо знают на Урале, и везут собачек со всех регионов УрФО. Иногда, по договоренности, он отправляет своего кобеля в «командировку».

— Как-то раз я отдал Лабаза в Свердловск для продолжения потомства. Классный кобель! Экстерьер у него не совсем хороший, но охотничьи качества — отличные. Здорово работает по лосю и медведю, — говорит северянин.

Экстерьер — внешний вид собаки, выраженный в пропорциях, гармоничности и особенностях форм сложения. Великолепный экстерьер дает собаке возможность участвовать в племенном разведении.

Все собаки Попова участвовали в охотничьих выставках. В основном — в Свердловской области , куда удобнее добираться на личном автотранспорте. А пару лет назад собаковод побывал с лаечкой Умкой в Удмуртии . Там его питомица стала лучшей в состязании по вольному лосю.

— Выпускали ее в лесу на дикого зверя. Задача — остановить сохатого. За её действиями следила комиссия, которая оценивала работу животного. Основное внимание — охотничьим качествам собаки, — разъясняет Анатолий Попов.

В марте Попов возил своих любимцев в свердловскую Ревду, на престижную выставку охотничьих собак.

— В младшей группе, среди 37 самок, моя Лагорта получила оценку «очень хорошо», и в итоговой квалификации стала восьмой. А двухгодовалого Харбея я не успел выставить на ринг. Поэтому он оценивался вне конкурса, но всё равно получил аналогичную оценку, — говорит собеседник. — Правда, потом он отличился на испытательной станции. Запустили его в вольер с диким кабаном… Итог встречи: расцарапанная морда кобеля и поверженный боров. После обработки раны зеленкой, Харбею присудили диплом второй степени.

По словам собеседника, в эти дни он заканчивает обучение на эксперта-кинолога.

— Чтобы определить экстерьер собаки, необходимо наличие трех квалифицированных специалистов. Один в Салехарде уже есть (Андрей Рубашин, прим. автора), я стану вторым, а на роль третьего привлечем общественника. Правилами это не возбраняется. Так у нас и соберется рабочая комиссия по охотничьим собакам.