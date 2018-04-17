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ЦБ отметил существенный спад числа жалоб на проблемы при заключении ОСАГО
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ЦБ отметил существенный спад числа жалоб на проблемы при заключении ОСАГО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Банк России отмечает существенный спад обращений, связанных с проблемами при заключении договоров ОСАГО, в январе-марте текущего года, сообщила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Ольга Крайнова.
"У нас положительная динамика имеется на сегодняшний день. По состоянию на январь, февраль, март месяцы у нас есть статистика, которая говорит, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — существенный спад обращений, связанных с проблемами при заключении договоров ОСАГО", — заявила она в ходе форума страховых инноваций Innoins-2018 во вторник.
"Положительная динамика явилась в том числе следствием своевременного принятия мер в отношении субъектов страхового дела по выявленным нарушениям", — добавила Крайнова.
Также, по ее словам, в 2017 году основная часть усилий службы была направлена на мониторинг соблюдения страховыми компаниями законодательства, в связи с изменениями в законе об ОСАГО, и порядка заключения договоров ОСАГО в виде электронного документа.
Крайнова также напомнила, что ЦБ совместно со страховым сообществом провели работу по внедрению системы гарантированного заключения ОСАГО в виде электронного документа посредством сайта РСА с целью повышения его доступности.
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