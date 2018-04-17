«Сентябристы» отдадут мусор под контроль силовиков

Созданное к выборам движение «9 сентября» нет-нет, да и напомнит о себе. В этот раз солировал координатор «сентябристов» Александр Леонтьев

Темой его бенефиса стало захоронение твёрдых коммунальных отходов. Леонтьев показал глубокую теоретическую проработку вопроса. По его словам, он даже проштудировал тысячестраничный документ под названием «Территориальная схема обращения с отходами во Владимирской области ». А проштудировав, пришёл к неутешительным выводам.

Схема, по словам Леонтьева, базируется на данных 2015 года и уже устарела, главным образом, потому как ограничивается констатацией того, что есть сейчас и не учитывает

неизбежное вхождение в нашу область отходов из столичного региона.

Пора уже признать, говорят «сентябристы», что таковое вхождение неотвратимо, и сосредоточить усилия на том, чтобы оно произошло с наименьшим ущербом для нашей экологии и с максимальной пользой для общественного блага. Как говорится, если насилие неизбежно, надо расслабиться и получать удовольствие.

А для этого, в свою очередь, необходимо принять три стратегических решения, развивает тему докладчик. Первое — это раз и навсегда

отказаться при выборе площадок для размещения полигонов от принципа экономии.

То есть выделять для предприятий по переработке и захоронению отходов (проще говоря, свалок) не те места, которые обеспеченны развитой инфраструктурой — где, как правило, и живут люди (именно так происходит сейчас), а напротив, максимально удалённые места, куда придётся проложить дороги и линии электропередач.

Второе: для контроля за этой крайне коррупциогенной и криминализированной сферой Леонтьев предлагает создать

региональную чрезвычайную экологическую комиссию, костяк которой должны составить силовики,

разбавленные общественниками, представителями инициативных групп территорий.

И третье: половину взноса за негативное воздействие на окружающую среду следует направлять в населённые пункты, расположенные поблизости от полигонов.

Отдельно, с нажимом, Леонтьев говорил о том, что в федеральном центре вскоре могут быть сделаны выводы о качестве исполнения в нашем регионе задачи, которая является в государстве приоритетной («Недаром же Владимир Путин поставил на сферу экологии своего ближайшего соратника Сергея Иванова », — с лукавым прищуром сказал главный «сентябрист»

Послушаем прямую речь координатора движения, позиционирующего себя в качестве генератора альтернативной точки зрения в регионе.

Александр Леонтьев: — В первую очередь, как мы считаем, необходимо в срочном порядке создавать некие структуры, которые будут заниматься этой проблемой. Что, например, я имею в виду? Например, какой-нибудь чрезвычайный экологический совет, в который обязательно должны войти представители силовых структур, то есть федеральных органов исполнительной власти, сейчас скажу, почему… И обязательно должны входить представители инициативных групп территорий, которые охвачены этими процессами. То есть то, чего сегодня мы не наблюдаем. Идёт однобокое решение проблемы.

Для чего нужны представители силовых структур? Процессы, которые прошли в Московской области (всё это есть в открытых источниках и достоверно не опровергнуто), показали, что бизнес этот, мусорный, как его принято называть, весьма доходный, это во-первых, и во-вторых, он криминальный и достаточно коррумпированный…

Мне кажется, что скоро будут сделаны выводы и гарантом Конституции о реализации плана по обороту отходов по всей России , не только в центральной части, и будет дана оценка исполнителям, которые так стали исполнять, что вызвали возмущение граждан…

Есть способы выполнения данной задачи так, как прописывает нам Конституция.

Есть способ. Да, возможно, не так экономически эффективно, как хотелось бы бизнес-сообществу, которое занимается этим бизнесом. Но это государственная задача. Даже участие бюджетов всех уровней в решении этой задачи должно приветствоваться. И, может быть, предприятия-то [в этой сфере] должны быть даже не частными.

Первый заход на мусорную проблематику — в формате монолога лидера движения — Леонтьев назвал пробным шаром. В ближайшие две недели «сентябристы» планируют провести мероприятие по тому же поводу уже в формате круглого стола.

В целом же мусорная проблематика рассматривается участниками движения «9 сентября» как одна из наиболее остро стоящих, но лишь «одна из», как подчеркнул спикер. По мере приближения старта избирательной кампании «сентябристы» планируют обозначить свою позицию по всем актуальным вопросам повестки дня.