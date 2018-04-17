Ещё
В Крыму с начала года зафиксировано увеличение случаев бешенства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму с начала года зафиксировано увеличение случаев бешенства 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
На территории крымского полуострова за три месяца этого года зафиксировано семь случаев заболевания против четырёх за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, пишет РИА Крым.
По сообщению ведомства, полуостров является природным очагом бешенства, ежегодно на его территории регистрируются заболевания и гибель животных.
«В этом году уже зафиксировано 7 случаев заражения вирусом бешенства животных на семи админтерриториях — городах Симферополь, Алушта (филиал Крымского природного заповедника ФГБУ «Комплекс „Крым“), а также в Красноперекопском, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Черноморском районах», — сообщили в пресс-службе.
По сравнению с 2017 годом число случаев увеличилось — за аналогичный период прошлого года зарегистрировано четыре случая, два в Ленинском районе и по одному в Ялте и Судаке. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что случаи гидрофобии у людей не зарегистрированы.
В Севастополе выявили один случай бешенства животных, за тот же период прошлого года заболевших животных зарегистрировано не было.
При этом в ведомстве сказали, что число обращений за антирабической помощью в медучреждения полуострова по-прежнему остаётся высоким.
«Ситуация усугубляется на фоне неконтролируемого увеличения численности безнадзорных животных и пренебрежения населением правилами содержания собак и кошек. Из общего количества укушенных от безнадзорных животных получили повреждения порядка 55%», — подвели итог в Роспотребнадзоре.
Парламентская газета: последние новости
Авиакомпания «Волга-Днепр» назвала «спекулятивными» публикации об отказе перевозить грузы НАТО В Гааге открылось заседание ОЗХО по Сирии В Узбекистане утверждена программа празднования Дня Победы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту9
Россия отказалась перевозить грузы НАТО283
Скрипалей отравили жидкостью89
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа42
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе106
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение