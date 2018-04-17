В Крыму с начала года зафиксировано увеличение случаев бешенства

На территории крымского полуострова за три месяца этого года зафиксировано семь случаев заболевания против четырёх за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, пишет РИА Крым.

По сообщению ведомства, полуостров является природным очагом бешенства, ежегодно на его территории регистрируются заболевания и гибель животных.

«В этом году уже зафиксировано 7 случаев заражения вирусом бешенства животных на семи админтерриториях — городах Симферополь Алушта (филиал Крымского природного заповедника ФГБУ «Комплекс „Крым“), а также в Красноперекопском, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и Черноморском районах», — сообщили в пресс-службе.

По сравнению с 2017 годом число случаев увеличилось — за аналогичный период прошлого года зарегистрировано четыре случая, два в Ленинском районе и по одному в Ялте и Судаке . При этом в Роспотребнадзоре отметили, что случаи гидрофобии у людей не зарегистрированы.

Севастополе выявили один случай бешенства животных, за тот же период прошлого года заболевших животных зарегистрировано не было.

При этом в ведомстве сказали, что число обращений за антирабической помощью в медучреждения полуострова по-прежнему остаётся высоким.

«Ситуация усугубляется на фоне неконтролируемого увеличения численности безнадзорных животных и пренебрежения населением правилами содержания собак и кошек. Из общего количества укушенных от безнадзорных животных получили повреждения порядка 55%», — подвели итог в Роспотребнадзоре.