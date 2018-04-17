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В Общественной палате обсудили проблемы взаимодействия СМИ и НКО
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В Общественной палате обсудили проблемы взаимодействия СМИ и НКО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Общественной палате на заседании комиссии по развитию информационного сообщества обсудили проблемы взаимодействия СМИ и НКО.
Главная проблема взаимодействия СМИ и НКО, по мнению общественников и экспертов, заключается в том, что представители некоммерческого сектора не всегда умеют интересно рассказать о своей деятельности, сообщается на сайте Общественной палаты.
«У нас есть позитивный опыт проведения подобных региональных мониторингов. В 2017 году благодаря анкетированию региональных СМИ мы узнали о проблемах в разных субъектах: в каких-то вопросах наши предположения подтвердились, что-то оказалось новым», — заявил первый заместитель председателя Комиссии Александр Малькевич.
Он отметил, что в Общественной палате активно работают над решением трудностей региональных СМИ, также проводятся встречи с представителями профильных ведомств, разрабатываются новые законодательные инициативы.
«Кроме того, предполагается актуализировать результаты анкетирования и представить их на пленарном заседании ОП РФ», — отметил Малькевич.
По его словам, 25 апреля состоится онлайн-совещание с членами региональных ОП, в ходе которого будет дан старт мониторингу информационной открытости региональных НКО.
Как рассказал председатель Комиссии Евгений Примаков, о ходе этого исследования предметный разговор состоится на пленарном заседании ОП в мае.
«Главная цель — выявить основные пробелы некоммерческого сектора в плане личного продвижения, открытости и готовности взаимодействия со СМИ. Впоследствии наша Комиссия готова выступить как базовая образовательная площадка для обучения НКО», — сказал Примаков.
Цикл семинаров-форумов планируется начать летом, обучающие курсы пройдут в разных федеральных округах. Эксперты будут выезжать в регионы, проводить тренинги, учить НКО создавать качественный контент для СМИ.
Также на заседании озвучили проблему распространения фейковых новостей. Зампред комиссии Константин Комков считает, что нужно рассмотреть существующий дисбаланс между СМИ и блогерами.
«Законопослушные СМИ подвергаются бесконечным проверкам, в то время как активные пользователи соцсетей, администраторы пабликов не ограничены жесткими рамками закона», — сказал он.
Зампред комиссии Вячеслав Лащевский предложил провести социологическое исследование с привлечением ведущих поисковых систем и популярных интернет-ресурсов. По его словам, пока «мы не понимаем масштаб всей беды», нужно провести тщательный анализ.
По мнению Примакова, для объективного рассмотрения спорных вопросов давно назрела необходимость расширенного заседания комиссии с участием представителей профильных ведомств. И прежде всего — комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
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