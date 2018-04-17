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«На публичных слушаниях по реконструкции Мельникайте нужно выслушать профессионалов»
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«На публичных слушаниях по реконструкции Мельникайте нужно выслушать профессионалов» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Улица Мельникайте хотят сделать одной из главных связующих артерий между южной и северной частями города. Это один из способов решения проблемы транспортного сообщения в города. Для этого собственно формируется генплан и транспортная схема, чтобы оптимизировать движение транспорта с учетом интересов всех его участников. Безусловно этот проект должен учитывать перспективу превращения Тюмени в город-миллионник, о чем уже неоднократно говорилось.
При этом надо заметить, что технологии в дорожном строительстве развиваются очень быстро, и даже некоторые развязки, которые проектировались относительно недавно, уже устарели. Строительная наука в этом отношении продвинулась далеко вперед. В этой связи проводятся многочисленные исследования, изучаются транспортные потоки, разрабатываются оптимальные схемы движения для решения проблем пробок и тому подобного.
В то же время улица Мельникайте по-своему самобытна, с большой историей, важно сохранить некую историческую составляющую. При этом улица должна быть и красивой, и функциональной, и я знаком с некоторыми проектировщиками, которые занимаются этим проектом. И они признаются, что технологически это очень сложная задача, обязывающая учесть множество нюансов, вплоть до прогнозов демографического роста населения, а соответственно и увеличения транспортных потоков в том или ином направлении и так далее. Поэтому нужно, как говорится, семь раз отмерить.
Насколько я понимаю, проект ушел на публичные слушания. Я считаю, что на них следует выслушать профессионалов отрасли, которые в экспертном диалоге методом мозгового штурма выработают общее мнение о реализации этого проекта. Он имеет большое значение для внешнего облика нашего областного центра. Поэтому инженерная мысль здесь должна быть на высоте».
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