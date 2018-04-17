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Наталья Комарова проинспектировала стройплощадки школ и детских садов
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Наталья Комарова проинспектировала стройплощадки школ и детских садов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава региона осмотрела образовательные комплексы в селе Перегребное Октябрьского района и в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района, а также детский сад в микрорайоне 20А в Сургуте.
Строительство школы-детского сада в Перегребном в 2016 — 2917 годах было приостановлено из-за смены подрядчика, занимающегося проектированием. По словам главы Октябрьского района Анны Куташовой, до середины мая будет произведена вся необходимая корректировка без изменения сметной стоимости. Сдать объект планируется в августе. Сейчас ведутся отделочные работы и работы по монтажу слаботочных систем.
«Как мне доложили, в настоящее время в связи с проведением работ по устранению замечаний по итогам плановой проверки Жилстройнадзора в сентябре 2017 года осуществляется корректировка проектно-сметной документации. Очередная программная проверка запланирована на май текущего года», — отметила Наталья Комарова.
Затем глава региона осмотрела школу-детский сад в поселке Юганская Обь, строительство которой ведется с отставанием от графика. Сдать объект планируется в конце августа. Еще 1,5 месяца займет процедура лицензирования. Как доложил исполняющий обязанности главы Нефтеюганского района Сергей Кудашкин, готовность комплекса составляет 68,3%. Сейчас проводятся отделочные и электромонтажные работы, установка дверей, сантехнического оборудования и слаботочных систем.
«Во-первых, в отношении лицензирования еще раз обращаю внимание на необходимость сокращения сроков. Во-вторых, что касается благоустройства, никаких отложенных мероприятий не должно быть. Объект должен быть готов в полном объеме», — подчеркнула Наталья Комарова.
В ходе осмотра губернатором детского сада в микрорайоне 20А в Сургуте, глава города Вадим Шувалов отметил, что общая готовность объекта составила 60%.
«Строительство осуществляется за счет собственных средств инвестора-застройщика. Работы ведутся также с отставанием от графика. На объекте прошло четыре проверки. Следующая состоится 21 мая 2018 года», — заметила глава Югры.
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