Наталья Комарова проинспектировала стройплощадки школ и детских садов

Глава региона осмотрела образовательные комплексы в селе Перегребное Октябрьского района и в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района, а также детский сад в микрорайоне 20А в Сургуте

Строительство школы-детского сада в Перегребном в 2016 — 2917 годах было приостановлено из-за смены подрядчика, занимающегося проектированием. По словам главы Октябрьского района Анны Куташовой, до середины мая будет произведена вся необходимая корректировка без изменения сметной стоимости. Сдать объект планируется в августе. Сейчас ведутся отделочные работы и работы по монтажу слаботочных систем.

«Как мне доложили, в настоящее время в связи с проведением работ по устранению замечаний по итогам плановой проверки Жилстройнадзора в сентябре 2017 года осуществляется корректировка проектно-сметной документации. Очередная программная проверка запланирована на май текущего года», — отметила Наталья Комарова

Затем глава региона осмотрела школу-детский сад в поселке Юганская Обь, строительство которой ведется с отставанием от графика. Сдать объект планируется в конце августа. Еще 1,5 месяца займет процедура лицензирования. Как доложил исполняющий обязанности главы Нефтеюганского района Сергей Кудашкин, готовность комплекса составляет 68,3%. Сейчас проводятся отделочные и электромонтажные работы, установка дверей, сантехнического оборудования и слаботочных систем.

«Во-первых, в отношении лицензирования еще раз обращаю внимание на необходимость сокращения сроков. Во-вторых, что касается благоустройства, никаких отложенных мероприятий не должно быть. Объект должен быть готов в полном объеме», — подчеркнула Наталья Комарова.

В ходе осмотра губернатором детского сада в микрорайоне 20А в Сургуте, глава города Вадим Шувалов отметил, что общая готовность объекта составила 60%.