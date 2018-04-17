Наследство за Кришну: как секта завладела имуществом умершей москвички

Родственники умершей от онкологического заболевания москвички в судебном порядке пытаются опротестовать ее завещание. На кону несколько московских квартир, земельный участок в Подмосковье , расчетные счета: все это женщина завещала кришнаитам. Корреспонденты телеканала Москва 24 разбирались, зачем она это сделала и как понять, что близкий человек попал под влияние сектантов.

Харе Кришна, мы подошли из-за угла Родственники умершей весной 2016 года 45-летней москвички уверены, что в момент подписания завещания она находилась под влиянием кришнаитов: их организацию женщина посещала последние 10 лет своей жизни.

Все эти годы она регулярно ездила в Индию на богослужения. Серьезное онкологическое заболевание застало ее врасплох в сентябре 2015 года: будучи прикованной к инвалидному креслу, она написала завещание на своих подруг, переехала в Индию и умерла в местной больнице.

Пока родственники безрезультатно пытались решить проблему с наследством через суд, в квартирах, принадлежавших умершей москвичке, поселились люди. Юристы предполагают, что наследница продала всю недвижимость сразу после получения.

Фейковый культ К счастью, бывают и такие люди, которые осознают всю абсурдность служения разным культам и покидают их. После этого они либо стараются не вспоминать о бесцельно прожитых годах, либо говорят об этом, как о большой досадной ошибке.

Житель Санкт-Петербурга Андрей Колобов участвовал в религиозном течении кришнаитов целых 13 лет. Сейчас он говорит об этом времени как о потраченных впустую.

Однако это — не самое страшное, что может случиться с человеком, попавшим под влияние секты. Эксперт по культам Александр Невеев рассказывает, что у многих случаются пищевые расстройства от странных диет, которые пропагандируют в культах.

Дорогое удовольствие Все секты представляют собой механизм по выкачиванию денег из своих последователей, и кришнаиты, безусловно, принадлежат к их числу, делая тоже самое под прикрытием индийской культуры.

Так что ничем хорошим такое увлечение закончиться не может по определению. Если вы подозреваете, что кто-то из ваших близких стал адептом подобной организации, обязательно обратитесь к психологам и с заявлением в правоохранительные органы , чтобы те провели соответствующие проверки.

По словам экспертов, самыми явными признаками того, что случилось что-то подобное, являются резкое изменение внешности, рациона питания и поведения в повседневной жизни.