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На ЯМЭФ-2018 состоится секция Вольного экономического общества России.
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На ЯМЭФ-2018 состоится секция Вольного экономического общества России. 

ТАСС 1 час назад
Москва, 17 апреля 2018 г. 19 апреля 2018 в 14:00 в рамках IV Ялтинского Международного Экономического Форума состоится секция Вольного экономического общества России на тему: «Какая экономическая политика нужна России?»
На сессии ВЭО России планируется обсудить векторы развития, способные обеспечить модернизацию и качественные перемены в экономике. А это в первую очередь — реиндустриализация, развитие инфраструктуры, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, повышение качества жизни населения и интеграция экономического пространства России.
Модератор секции: В. В. Ивантер — действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН.
Основные спикеры: А. Н. Клепач, Б. Ю. Титов, А. Г. Аксаков, А. А. Широв, Ж. Сапир, Г. Л. Мурадов и другие.
Подробнее о секции ВЭО России на ЯМЭФ-2018
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