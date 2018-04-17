На ЯМЭФ-2018 состоится секция Вольного экономического общества России.

Москва , 17 апреля 2018 г. 19 апреля 2018 в 14:00 в рамках IV Ялтинского Международного Экономического Форума состоится секция Вольного экономического общества России на тему: «Какая экономическая политика нужна России?»

На сессии ВЭО России планируется обсудить векторы развития, способные обеспечить модернизацию и качественные перемены в экономике. А это в первую очередь — реиндустриализация, развитие инфраструктуры, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, повышение качества жизни населения и интеграция экономического пространства России.

Модератор секции: В. В. Ивантер — действительный член Сената ВЭО России, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН , академик РАН.

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