Петербург оказался на пороге «навигационного» кризиса

С начала года на портале «Наш Петербург» горожане оставили 434 жалобы на отсут-ствие вывесок. К слову, за весь прошлый год было 243 таких сигнала.

Проблема обострилась с начала 2017-го года, когда в силу вступили новые правила благоустройства. Дело в том, что раньше таблички устанавливали в городе централизованно по линии комитета по благоустройству.

Самая крупная закупка была в 2010-м году, когда город потратил более 100 миллионов рублей на установку номерных знаков по всей территории. Чиновники тогда пытались ввести единообразие. В центре размещались таблички с белым шрифтом на черном фоне с непременным указанием направления уменьшения и увеличения нумерации. В спальных районах надпись на белом фоне делалась буквами цвета лазури.

Для новостроек и нежилых объектов были установлены строгие регламенты, какой размер должен быть у вывески, какой шрифт и цветовая гамма. Также было четко прописано, в какой части фасадов должны висеть адресные знаки.

Но в 2017-м году все эти требования в Петербурге отменили. Теперь таблички должен устанавливать собственник, причем как будет выглядеть адресный знак и где он будет расположен — теперь зависит только от фантазии управляющей компании. И вешать адресный знак можно хоть под крышей — пусть его и не увидят прохожие, но нарушением это считаться не будет.

— Многие управляющие компании понятия не имеют, что они должны теперь следить за табличками. Город это тоже не контролирует, не следит ни за наличием адресных знаков, ни за их внешним видом. В конечном итоге это приводит к тому, что люди не могут найти нужный адрес, машины экстренных служб теряют время, «нарезая круги» по кварталу, — сетует Павел Созинов , руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в Санкт-Петербурге.

Активисты ОНФ обратились к властям Петербурга с предложением заняться этой проблематикой.

Адресные таблички, на самом деле, стоят совсем недорого — 4-6 тысяч за штуку, и проблема даже не в деньгах, а в том, какая структура должна за ними следить в плановом режиме.

Сейчас знаки адресации устанавливают по обращениям. То есть только после того, как какой-нибудь неравнодушный петербуржец увидел, что на доме нет адресного знака и написал жалобу в администрацию или на портал «Наш Петербург». К зданию выезжает комиссия, которая со всех сторон обходит дом. Если таблички действительно нигде нет, то тогда собственнику выносят предписание: установить в ближайшее время. Дом, до которого не дошла нога неравнодушного петербуржца, может годами стоять без адреса.

— Проблема еще и в том, что единичный заказ выходит дороже, — говорит президент ассоциации малых предприятий наружной рекламы Александр Ружинский. — Все предприятия, занимающиеся полиграфией, наружной рекламой, работают по одному принципу: чем больше заказ, тем ниже стоимость одного изделия. Соответственно, таблички, которые заказывают ТСЖ для своего дома, будут стоить в два раза дороже, чем если их закажут централизованно на весь район.

Ружинский сообщил: на совещания в Смольном, где решается судьба табличек, ни его, ни других производителей знаков не зовут.

— Конечно, в Смольном решили, что каждый должен за табличку на своем здании отвечать, в этом есть логика, но как чиновники себе представляют вопрос с дизайном? Когда принимается централизованный заказ, все знаки одинакового размера, выполнены одним шрифтом, в одной цветовой гамме. А если все собственники пойдут заказывать в разные агентства, то единообразия, тем более без общего регламента, никак не достичь, — подчеркивает эксперт.