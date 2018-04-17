Хантсман: Россия и США в долгосрочной перспективе должны найти пути для сотрудничества

"Я ожидаю, что дальнейшее развитие американо-российских отношений будет каким-то образом похоже на уже исторически сложившиеся реалии, — сказал он. — Будут подъемы и спады, разногласия, будут и моменты радости, когда нам удастся совместно найти ключ к решению проблемы. Я могу привести примеры успешного сотрудничества Америки и России и областей, в которых нужно сделать больше".

Хантсман при этом указал, что сначала нужно признать тот факт, что отношения двух стран сегодня переживают сложный этап. По его мнению, их улучшению мог бы способствовать более ответственный подход Москвы к преодолению имеющихся проблем. «Но когда задумываешься о вопросах, исключительно важных для продвижения вперед, таких как стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, достижение мира на Ближнем Востоке, северокорейская проблема, невозможно представить, чтобы хоть бы один из перечисленных вопросов можно было бы эффективно решить без присутствия США и России за столом переговоров. Я считаю, что в долгосрочной перспективе мы должны найти пути для сотрудничества, несмотря на сложные условия, а может и завтрашнего дня», — резюмировал посол.