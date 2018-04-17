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Фонд предполагаемой дочери Путина поставил рекорд по расходам
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Фонд предполагаемой дочери Путина поставил рекорд по расходам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» («НИР»), одним из соучредителей которого является предполагаемая дочь президента РФ Катерина Тихонова, поставил рекорд по расходам.
Отметим, что в январе текущего года прекратил свое существование еще один фонд, одним из соучредителей которого является Тихонова, — фонд «Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук».
«НИР», в свою очередь, отчитался о тратах за прошлый год. Отчетность опубликована на сайте Министерства юстиции. Согласно данным, расходы фонда составили около 704 миллионов рублей.
Более 56% потраченных средств являются деньгами, которые были получены от российских организаций и граждан. Основная статья расходов — «целевые мероприятия», на них пошло примерно 299 миллионов рублей. Однако, в документе не указано, какие именно мероприятия прошли.
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