Фонд предполагаемой дочери Путина поставил рекорд по расходам

Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» («НИР»), одним из соучредителей которого является предполагаемая дочь президента РФ Катерина Тихонова , поставил рекорд по расходам.

Отметим, что в январе текущего года прекратил свое существование еще один фонд, одним из соучредителей которого является Тихонова, — фонд «Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук».

«НИР», в свою очередь, отчитался о тратах за прошлый год. Отчетность опубликована на сайте Министерства юстиции. Согласно данным, расходы фонда составили около 704 миллионов рублей.

Более 56% потраченных средств являются деньгами, которые были получены от российских организаций и граждан. Основная статья расходов — «целевые мероприятия», на них пошло примерно 299 миллионов рублей. Однако, в документе не указано, какие именно мероприятия прошли.