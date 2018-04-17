Нилов предложил государству страховать жизни пассажиров такси

Страхованием безопасности пассажиров такси должно заняться государство. В случае если эта ответственность будет переложена на перевозчиков, стоимость поездок на такси существенно вырастет, рассказал « Парламентской газете » первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег Нилов

Нилов напомнил, что на рассмотрение Госдумы внесён законопроект группы депутатов, который вводит обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков легкового такси. «Я, безусловно, считаю, что ущерб здоровью пассажиров такси необходимо компенсировать. Однако если этот закон будет принят, бизнесмены переложат затраты на пассажиров. Получится страхование жизни россиян за их же счёт», — пояснил Нилов.

Тем не менее предприниматели, по мнению депутата, обязаны нести ответственность за качество оказываемых услуг. «Поскольку государство занимается лицензированием любого вида бизнеса, именно государство и должно страховать поездки в такси. А потом уже разбираться с бизнесменами на предмет наличия у них страховки», — уверен депутат.