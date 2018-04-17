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На совещании президента Путина с главами Центробанка, Минфина и Минэкономики рассматривается текущая экономическая ситуация в России
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На совещании президента Путина с главами Центробанка, Минфина и Минэкономики рассматривается текущая экономическая ситуация в России 

Интересант 1 час назад
Совещание по экономическим вопросам провел сегодня президент РФ Владимир Путин. В нем приняли участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и помощник главы государства Андрей Белоусов.
В качестве темы разговора во вступительном слове Путин обозначил экономическую ситуацию в стране, а также ближайшие и среднесрочные перспективы развития отечественной экономики.
Совещание еще продолжается. Видимо, подробности разговора станут известны позднее.
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