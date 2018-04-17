В нескольких центрах «Мои документы» ЮЗАО можно получить информацию о задолженностях

Узнать о своих задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам теперь можно в одном из 39 столичных центров госуслуг. Посетителю, желающему узнать эту информацию, необходимо иметь при себе паспорт и ИНН.

Как сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы, в нашем округе данная услуга предоставляется в четырех центрах госуслуг: «Теплый стан», «Котловка», «Ломоносовский» и «Ясенево».

Граждане смогут не только узнать о задолженностях, но и оформить и распечатать квитанцию, чтобы оплатить их.