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В нескольких центрах «Мои документы» ЮЗАО можно получить информацию о задолженностях
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В нескольких центрах «Мои документы» ЮЗАО можно получить информацию о задолженностях 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Узнать о своих задолженностях по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам теперь можно в одном из 39 столичных центров госуслуг. Посетителю, желающему узнать эту информацию, необходимо иметь при себе паспорт и ИНН.
Как сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы, в нашем округе данная услуга предоставляется в четырех центрах госуслуг: «Теплый стан», «Котловка», «Ломоносовский» и «Ясенево».
Граждане смогут не только узнать о задолженностях, но и оформить и распечатать квитанцию, чтобы оплатить их.
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