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В Ингушетии начался цикл семинаров, посвященных Году добровольца
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В Ингушетии начался цикл семинаров, посвященных Году добровольца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. 17 апреля 2018 года в Республике Ингушетия стартовал цикл окружных семинаров-совещаний, посвященных реализации государственной молодежной политики и проведению Года добровольца, сообщается на сайте Росмолодежи.
В первый день участники обсудили ключевые события, инфраструктуру и поддержку образовательных программ Года добровольца, а также информационную кампанию, социальную рекламу и меры нематериального поощрения волонтеров.
"Проведение окружных семинаров по актуальным вопросам государственной молодежной политики позволяет детально проработать накопившиеся вопросы, получить актуальные ответы и сверить часы в реальном времени", — отметил начальник отдела регионального взаимодействия Росмолодежи Александр Левит.
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