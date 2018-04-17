В Ингушетии начался цикл семинаров, посвященных Году добровольца

В первый день участники обсудили ключевые события, инфраструктуру и поддержку образовательных программ Года добровольца, а также информационную кампанию, социальную рекламу и меры нематериального поощрения волонтеров.