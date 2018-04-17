Следственное управление СК РФ приняло заявление Алексея Малова по проверке слов главы Пскова о «пиндосах» 

Псковский политик и политтехнолог Алексей Малов обратился в следственное управление СК РФ по Псковской области с просьбой проверить высказывание главы Пскова Ивана Цецерского на соблюдение российского законодательства. Малов напомнил, что в аккаунте вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака Цецерский оставил комментарий: «Уважаемый Андрей Анатольевич, берегите себя! Пиндосам вы ничего не докажете, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает! Ещё раз — будьте осторожны. Вы нам и мне лично — нужны!»«Заявление Цецерского И. Н. вызвало ажиотаж в средствах массовой информации, таких, как «Псковская губерния», «Московский комсомолец», «Лента.ру» и многих других, также цитаты Цецерского звучали по федеральному телевидению в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым», транслируемой по каналу «Россия 1», — отметил Малов. Он попросил проверить высказывания главы Пскова в соответствии со ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Документ принят и зарегистрирован следственным управлением СК РФ по Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».