Владелец шашлычной с фото Михаила Галустяна признан виновным

Реклама с юмористом больше не висит, но владельцу грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Владелец шашлычной, в рекламе которой использовано фото Михаила Галустяна признан виновным в недобросовестной рекламе. Об этом «АиФ-Чедябинск» сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области. Владелец заведения не смог предоставить документы, согласно которым Михаил Галустян рекомендовал шашлычную другим людям. Более половины участников заседания экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России также посчитали, что использование образа физического лица в данной рекламе воспринимается в качестве его одобрения организации общественного питания. В связи с этим владелец шашлычной признан виновным и должен будет понести административное наказание.

«Согласно п. 10 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами.

Согласно КоАП РФ нарушение рекламодателем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Но для субъектов малого и среднего предпринимател ьства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора)… административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение», — пояснили в УФАС.

Таким образом, денежного штрафа владелец знаменитой копейской шашлычной избежал.

По информации УФАС, скандальная реклама демонтирована.

Напомним, дело об использовании фотографии известного артиста в маленькой копейской шашлычной было заведено в 2017 году по инициативе самого артиста.