Копейская шашлычная убрала рекламу с Галустяном после его жалобы в ФАС

Предпринимателя, разместившего на шашлычной в Копейске рекламу с изображением шоумена и юмориста Михаила Галустяна , признан нарушившим закон о рекламе, так как медийное лицо не давало разрешения на использование своего образа.

«ФедералПресс» ранее писал, что заявление от Михаила Галустяна поступило в челябинское УФАС в ноябре прошлого года. Шоумен пожаловался на рекламу копейской шашлычной, в которой была использована его фотография.

Плакат на здании киоска, помимо снимка Галустяна, содержал надпись: «Шашлык, Шаурма, На углях…». Как подчеркнул шоумен, согласием на использование его фотографии владелец шашлычной не заручился. Меж тем узнаваемое лицо, по мнению юмориста, привлекает повышенное внимание потребителей к заведению быстрого питания.

Отмечается, что более половины участников заседания Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России также посчитали, что использование образа физического лица в данной рекламе воспринимается в качестве его одобрения организации общественного питания.

Размещение рекламы с изображением Михаила Галустяна уже было прекращено. В отношении предпринимателя будет возбуждено административное дело за нарушение законодательства о рекламе.