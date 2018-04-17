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Копейская шашлычная убрала рекламу с Галустяном после его жалобы в ФАС
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Копейская шашлычная убрала рекламу с Галустяном после его жалобы в ФАС 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Предпринимателя, разместившего на шашлычной в Копейске рекламу с изображением шоумена и юмориста Михаила Галустяна, признан нарушившим закон о рекламе, так как медийное лицо не давало разрешения на использование своего образа.
«ФедералПресс» ранее писал, что заявление от Михаила Галустяна поступило в челябинское УФАС в ноябре прошлого года. Шоумен пожаловался на рекламу копейской шашлычной, в которой была использована его фотография.
Плакат на здании киоска, помимо снимка Галустяна, содержал надпись: «Шашлык, Шаурма, На углях…». Как подчеркнул шоумен, согласием на использование его фотографии владелец шашлычной не заручился. Меж тем узнаваемое лицо, по мнению юмориста, привлекает повышенное внимание потребителей к заведению быстрого питания.
Отмечается, что более половины участников заседания Экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС России также посчитали, что использование образа физического лица в данной рекламе воспринимается в качестве его одобрения организации общественного питания.
Размещение рекламы с изображением Михаила Галустяна уже было прекращено. В отношении предпринимателя будет возбуждено административное дело за нарушение законодательства о рекламе.
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