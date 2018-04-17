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Волгоградцам разъяснят тарифообразование
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Волгоградцам разъяснят тарифообразование 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области стартовал очередной этап разъяснительной работы по вопросам тарифообразования.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, жители региона смогут напрямую задать все интересующие вопросы специалистам регионального комитета тарифного регулирования и представителям ресурсных организаций.
Встречи пройдут течение ближайших двух месяцев, в разных форматах и в каждом районе области. Соответствующий график мероприятий уже сформирован.
Добавим, на официальном сайте комитета в разделе «Информация для граждан» содержатся необходимые справочные материалы: размеры тарифов и нормативов, калькулятор коммунальных платежей, позволяющий жителям проверить расчет платы за коммунальные услуги, ежедневно работает горячая линия по номеру 35-29-99.
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