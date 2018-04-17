На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшую участковую медсестру

Новое голосование «Лучшая участковая детская медицинская сестра» стартовало на сайте «Активный гражданин» во вторник, 17 апреля.

В голосовании приняли участие свыше 1800 жителей Южного округа столицы. Определить лучшую детскую медицинскую сестру можно, выбрав на сайте округ и указав поликлинику или ее филиал. Так, от района Братеево в конкурсе участвуют специалисты детской городской поликлиники №145 и ее филиала, расположенных по адресам: Борисовские пруды, дом 10, корпус 3 и улица Алма-Атинская, дом 6, корпус 1.

Согласно источнику, голосование на звание лучшей детской медицинской сестры пройдет в два этапа. На первом этапе каждый респондент сможет выбрать специалиста и оценить его работу по шкале от 1 до 10, после чего, основываясь на среднем балле, будет составлен рейтинг участников, набравших наивысший средний балл.

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