Мобильное приложение и блокчейн: пользователи предложат новые опции для портала поставщиков

Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться мнением о дальнейшем развитии ресурса.

«Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями интернет-ресурса, на котором сегодня работают 90 тысяч поставщиков со всей страны. Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной», — рассказала Наталья Сергунина , заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«На сегодня обозначено две задачи — предложить идеи по разработке мобильного приложения и внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста», — отметил глава ведомства.

Чтобы предложить свои идеи по улучшению функционала портала, нужно заполнить специальную форму.

Лучшие идеи участников краудсорсингового проекта обсудят на 22-м Российском интернет-форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля.