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Мобильное приложение и блокчейн: пользователи предложат новые опции для портала поставщиков
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Мобильное приложение и блокчейн: пользователи предложат новые опции для портала поставщиков 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Портал поставщиков приглашает принять участие в краудсорсинговом проекте и поделиться мнением о дальнейшем развитии ресурса.
«Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей бизнеса, предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями интернет-ресурса, на котором сегодня работают 90 тысяч поставщиков со всей страны. Нам важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, чтобы сделать работу портала еще более эффективной», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Участники краудсорсингового проекта помогут решить несколько задач, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
«На сегодня обозначено две задачи — предложить идеи по разработке мобильного приложения и внедрению технологии блокчейн. Возможно, участники проекта обозначат новые точки роста», — отметил глава ведомства.
Чтобы предложить свои идеи по улучшению функционала портала, нужно заполнить специальную форму.
Лучшие идеи участников краудсорсингового проекта обсудят на 22-м Российском интернет-форуме, который пройдет с 18 по 20 апреля.
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