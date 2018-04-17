В администрации Выборга рассказали о планах по благоустройству города

Выборге начинается масштабное благоустройство города.

Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе местной администрации, объем работ по благоустройству в 2018 году обширнее, чем в предыдущие годы. Все мероприятия пройдут в рамках разных программ: муниципальных, региональных, федеральных.

Уже начался капремонт жилых домов, являющихся памятниками архитектурного наследия.

В администрации напомнили, что все общегородские объекты, за которые проголосовали жители, тоже будут благоустроены в 2018 году. Среди них сквер Мужества, сквер на улице Димитрова, набережная Салакка-Лахти.

В саду скульптур установят новый игровой комплекс для детей; в сквере на пересечении улицы Пионерской с улицей Крепостная появится новый туристический объект: воссозданный Выборгский трамвай и скульптурная композиция.

Также планируется установить 200 новых уличных светильников в парке Ленина, на Рыночной площади, на улицах Северной, Крепостной, Прогонной, набережной 40-летия ВЛКСМ, по улице Димитрова, проспекту Суворова, на Крепостном мосту и в Прогонном сквере. Планируется установить опоры уличного освещения с элементами из чугунного литья. В городе станет больше урн и скамеек.

Кроме того, в настоящее время проходит замена проводов воздушных линий, которые позволят минимизировать случаи отключения электроэнергии в Южном микрорайоне.

Объявлены аукционы на работы по ремонту тротуаров. В первоочередном порядке пройдет ремонт по периметру Треугольного сквера, на улице Крепостной (от Ленинградского проспекта до улицы Театральной), улице Ушакова, проспекте Ленина, на улице Северной, улице Димитрова, по Ленинградскому шоссе (от улицы Куйбышева до Гатчинского переулка). В порядок приведут и брусчатое покрытие на Красной площади и Крепостной улице.

На Ленинградском шоссе появятся новые остановочные павильоны.