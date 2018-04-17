В центре культуры на Куусинена отпраздновали индийский Новый год

В Центре индийской культуры состоялось празднование Байсакхи (индийского Нового года). Его отмечают 14 апреля, что соответствует первому дню первого месяца Байсакх Нанакшахи солнечного календаря.

История праздника Байсакхи берет начало в глубокой древности. По традиции, жители Пенджаба ранним утром, еще до наступления рассвета, с цветами в руках посещают храмы и проводят омовение в реке.

В свою очередь сотрудники центра индийской культуры провели в этот день конкурс детских рисунков (Пенджаби Неваш), организовали концерт с участием известных артистов Индии и устроили праздничный пенджабский ужин для всех желающих.

Напомним, Центр индийской культуры расположен на улице Куусинена 19а. (то)