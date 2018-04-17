Назвать новый парк «Левобережным» предлагают ростовчане

Максим Тарасов разместил первый вариант названия нового парка у стадиона «Ростовв-Арена» на городском портале. «Думаю название должно быть простым и емким! Вспоминая слова известной песни: » Левый берег Дона" приходит только одна мысль, надо назвать «Левобережный». Любые другие названия с использованием модных слов, я думаю не особо уместны. Для меня и многих ростовчан левый берег всегда будет левым берегом.»

Ростовчанин отметил что часто выносит на суд общественности свои предложения, а также ждет не дождётся, когда же сможет прогуляться по новому парку вместе с женой и детьми.

Работы почти закончены, новый парк откроется уже через две недели, 1 мая. Разбили его на территории бывшего городского пляжа. За годы левобережная зона заросла деревьями и кустарниками, выглядела заброшенной и неприглядной. Сейчас на этом месте раскинулся огромный парк, площадью в 16 га. На обустройство левобережной зоны потрачено почти 700 млн рублей. На новой набережной предусмотрено зонирование мест для тихого и активного отдыха. Здесь появятся качели, теннисные столы, тренажеры, площадки для волейбола и велодорожки.