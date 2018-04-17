Холодницкий пытался ознакомиться с жалобой против него, но тщетно 

Об этом он сказал в комментарии «Украинской правде».
«Был я в КДКП. Оставил заявление о желании ознакомиться с жалобой и приложениями к ней. К сожалению, члена КДКП не оказалось на месте, он назначил на завтра встречу», — сказал Холодницкий.
Он добавил, что по состоянию на 17 апреля никаких материалов жалобы так и не увидел, и ожидает, что ознакомится с ними 18 апреля.
«Завтра поеду в КДКП, ознакомлюсь. Если будет возможность, возьму жалобу, я также имею право получить копии приложений. Возьму эту жалобу, пойду к себе на работу, буду заниматься рабочими делами. А после завершения рабочего дня сяду и буду писать собственные объяснения и буду отвечать по каждому из фактов, описанных в этих жалобах», — сказал Холодницкий.
По его словам, все объяснения будут готовы через несколько дней. Холодницкий также обещал предоставить все документы, которые требует КДКП.
«Конечно, предоставлю доступ. И буду ходатайствовать — пусть пообщаются с теми прокурорами, на которых я якобы давил — пусть пообщаются. Если говорят, что давлю на суд — пусть скажут и судьи, на кого давил, с кем говорил и как это было», — подытожил Холодницкий.
16 апреля генпрокурор Украины сообщил, что Холодницкий ушел в отпуск, а сам Юрий Луценко получил возможность ставить за него необходимые подписи. В тот же день Холодницкий вернулся из отпуска.