Холодницкий пытался ознакомиться с жалобой против него, но тщетно

Об этом он сказал в комментарии « Украинской правде ».

«Был я в КДКП. Оставил заявление о желании ознакомиться с жалобой и приложениями к ней. К сожалению, члена КДКП не оказалось на месте, он назначил на завтра встречу», — сказал Холодницкий.

Он добавил, что по состоянию на 17 апреля никаких материалов жалобы так и не увидел, и ожидает, что ознакомится с ними 18 апреля.

«Завтра поеду в КДКП, ознакомлюсь. Если будет возможность, возьму жалобу, я также имею право получить копии приложений. Возьму эту жалобу, пойду к себе на работу, буду заниматься рабочими делами. А после завершения рабочего дня сяду и буду писать собственные объяснения и буду отвечать по каждому из фактов, описанных в этих жалобах», — сказал Холодницкий.

По его словам, все объяснения будут готовы через несколько дней. Холодницкий также обещал предоставить все документы, которые требует КДКП.

«Конечно, предоставлю доступ. И буду ходатайствовать — пусть пообщаются с теми прокурорами, на которых я якобы давил — пусть пообщаются. Если говорят, что давлю на суд — пусть скажут и судьи, на кого давил, с кем говорил и как это было», — подытожил Холодницкий.