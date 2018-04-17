Противоаварийные работы провели в ротонде XVIII века в МГТУ имени Баумана в Москве

Противоаварийные работы завершили в ротонде на Бауманской улице, где сейчас находится МГТУ имени Баумана , специалисты, в частности, усилили фундамент и грунт, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Завершены противоаварийные работы в ротонде XVIII века, расположенной на территории МГТУ имени Баумана по адресу: 2-я Бауманская улица, дом 5», — говорится в сообщении.

Ротонда, расположенная на Бауманской улице, является частью объекта культурного наследия федерального значения «Техническое училище (перестройка бывшего „Слободского дворца“ после пожара 1812 года, архитектор Д. И. Жилярди)». В настоящие время здесь находится МГТУ имени Баумана.

В ходе инженерно-технического обследования специалисты Мосгорнаследия установили, что конструкция ротонды частично деформирована и требуется проведение противоаварийных работ.

Алексей Емельянов. «На колоннах образовалось множество горизонтальных трещин (до 12 миллиметров), а также трещина в своде перекрытия цокольного этажа (50 миллиметров). На основании выводов инженерно-технического обследования был разработан проект противоаварийных работ. Специалисты усилили фундамент и грунт основания ротонды, укрепили стены, колонны и цоколь, а также провели противооползневые мероприятия. Эти меры предотвращают разрушение ротонды, и, я думаю, теперь она еще долго будет радовать студентов Бауманского университета!» — прокомментировал глава департамента культурного наследия Москвы

Как уточняется в сообщении, в середине XVIII века на территории немецкой слободы были выстроены главный дом с двумя боковыми флигелями и гротами. Со стороны реки был устроен большой парк. Позже владение было полностью реконструировано. После пожара 1812 года здание сильно пострадало, в 1826 году Слободской дворец был передан в ведение Воспитательного дома, и на его месте было решено устроить ремесленную школу.

Работа по созданию проекта и перестройке бывшего Слободского дворца была поручена архитектору Д. И. Жилярди. Его помощником и соавтором был А. Г. Григорьев. Они увеличили объем здания и украсили фасады в стиле позднего московского ампира.

В 1868 году Ремесленное училище было преобразовано в Императорское московское техническое училище. В начале ХХ века на территории было построено несколько корпусов, в том числе по проекту знаменитого московского архитектора Льва Кекушева.

С 1989 года училище носит название Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.