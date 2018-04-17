На 2-й Бауманской улице отреставрировали ротонду XVIII века

В ротонде, расположенной на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана, завершились противоаварийные работы. Эта постройка XVIII века является частью объекта культурного наследия федерального значения «Техническое училище (перестройка бывшего Слободского дворца после пожара 1812 года, архитектор Д. И. Жилярди)».

Алексей Емельянов. В ходе инженерно-технического обследования сотрудники Мосгорнаследия установили, что конструкция ротонды частично деформирована. «На колоннах образовалось множество горизонтальных трещин, а также появилась трещина в своде перекрытия цокольного этажа. На основании выводов инженерно-технического обследования был разработан проект противоаварийных работ», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты усилили фундамент и грунт основания ротонды, укрепили стены, колонны, обвязали цоколь, а также провели противооползневые мероприятия. «Эти меры предотвращают разрушение ротонды, и, думаю, теперь она еще долго будет радовать студентов Бауманского университета », — отметил Алексей Емельянов.

Здание на 2-й Бауманской улице, которое сейчас занимает Московский государственный технический университет, было построено на территории Немецкой слободы в середине XVIII века. Авторами проекта могли быть Бартоломео Растрелли или Дмитрий Ухтомский . Слободской дворец и парк принадлежали графу Алексею Бестужеву-Рюмину. Позже он продал владение в казну, и императрица Екатерина II пожаловала дворец своему фавориту графу Алексею Орлову . В 1778 году дом был выкуплен ведомством строительства Екатерининского дворца, в 1787 году Екатерина II вновь подарила его, на этот раз — князю Александру Безбородко, в 1797 году имение купил Павел I. За эти годы здание не раз перестраивали.

Во время пожара 1812 года строение сильно пострадало. Слободской дворец стоял полуразрушенным в течение 15 лет. В 1826 году он был передан в ведение Императорского воспитательного дома, и в 1827–1832 годах велись работы по восстановлению и реконструкции зданий ансамбля под руководством архитекторов Доменико Жилярди и Афанасия Григорьева. В 1832 году здесь начало работу Московское ремесленное учебное заведение, а в 1868 году оно было преобразовано в Императорское Московское техническое училище, из которого и выросла знаменитая Бауманка.