Ещё
На 2-й Бауманской улице отреставрировали ротонду XVIII века
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 2-й Бауманской улице отреставрировали ротонду XVIII века 

Департамент культурного наследия города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
В ротонде, расположенной на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана, завершились противоаварийные работы. Эта постройка XVIII века является частью объекта культурного наследия федерального значения «Техническое училище (перестройка бывшего Слободского дворца после пожара 1812 года, архитектор Д. И. Жилярди)».
В ходе инженерно-технического обследования сотрудники Мосгорнаследия установили, что конструкция ротонды частично деформирована. «На колоннах образовалось множество горизонтальных трещин, а также появилась трещина в своде перекрытия цокольного этажа. На основании выводов инженерно-технического обследования был разработан проект противоаварийных работ», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Специалисты усилили фундамент и грунт основания ротонды, укрепили стены, колонны, обвязали цоколь, а также провели противооползневые мероприятия. «Эти меры предотвращают разрушение ротонды, и, думаю, теперь она еще долго будет радовать студентов Бауманского университета», — отметил Алексей Емельянов.
Здание на 2-й Бауманской улице, которое сейчас занимает Московский государственный технический университет, было построено на территории Немецкой слободы в середине XVIII века. Авторами проекта могли быть Бартоломео Растрелли или Дмитрий Ухтомский. Слободской дворец и парк принадлежали графу Алексею Бестужеву-Рюмину. Позже он продал владение в казну, и императрица Екатерина II пожаловала дворец своему фавориту графу Алексею Орлову. В 1778 году дом был выкуплен ведомством строительства Екатерининского дворца, в 1787 году Екатерина II вновь подарила его, на этот раз — князю Александру Безбородко, в 1797 году имение купил Павел I. За эти годы здание не раз перестраивали.
Во время пожара 1812 года строение сильно пострадало. Слободской дворец стоял полуразрушенным в течение 15 лет. В 1826 году он был передан в ведение Императорского воспитательного дома, и в 1827–1832 годах велись работы по восстановлению и реконструкции зданий ансамбля под руководством архитекторов Доменико Жилярди и Афанасия Григорьева. В 1832 году здесь начало работу Московское ремесленное учебное заведение, а в 1868 году оно было преобразовано в Императорское Московское техническое училище, из которого и выросла знаменитая Бауманка.
Департамент культурного наследия города Москвы: последние новости
Под охраной: дом купца Виноградова вошел в список выявленных объектов культурного наследия Бесплатные экскурсии, квесты и лекции: заработал сайт Дней исторического и культурного наследия — 2018 Мосгорнаследие готово изъять главный дом городской усадьбы В.А. Шибаева у собственника
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО194
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту8
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа34
Скрипалей отравили жидкостью68
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами152
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение