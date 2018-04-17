Лавров заявил об отказе Запада от духовных корней

Сергей Лавров. В ряде западных государств нарастает опасная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней, заявил глава МИД

«В целом ряде западных государств нарастает опасная и постыдная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней», — передает РИА «Новости» слова Лаврова на приеме по случаю Пасхи.

Он отметил, что в этих странах главным мерилом человеческого бытия является комфорт и успешность.

«Под сомнение ставятся фундаментальные принципы морали и нравственности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что такая линия не только порочна, но и антидемократична, так как насаждается агрессивным меньшинством вопреки воле подавляющего большинства граждан.