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Лавров заявил об отказе Запада от духовных корней
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Лавров заявил об отказе Запада от духовных корней 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ряде западных государств нарастает опасная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«В целом ряде западных государств нарастает опасная и постыдная тенденция отказа от собственных духовных и цивилизационных корней», — передает РИА «Новости» слова Лаврова на приеме по случаю Пасхи.
Он отметил, что в этих странах главным мерилом человеческого бытия является комфорт и успешность.
«Под сомнение ставятся фундаментальные принципы морали и нравственности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, добавив, что такая линия не только порочна, но и антидемократична, так как насаждается агрессивным меньшинством вопреки воле подавляющего большинства граждан.
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