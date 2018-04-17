Ещё
Комитет Совета Федерации обсудил назначение новых послов, сообщил источник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет Совета Федерации обсудил назначение новых послов, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации обсудил назначение новых послов России в Аргентину, Молдавию и Азербайджан, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Сенаторы обсуждали кадровые вопросы, ситуацию в Сирии, а также задержание российских моряков на Украине.
Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Олега Васнецова и Михаила Бочарникова послами в Молдавии и Азербайджане соответственно, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Константин Затулин.
Комитет Госдумы по международным делам дал согласие на назначение замруководителя департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрия Феоктистова послом РФ в Аргентине.
Будущие назначенцы также присутствовали на заседании комитета.
РИА Новости: последние новости
В Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии "Домодедово" внедрит автоматизированное распознавание лиц Ирак обеспокоен ситуацией в Сирии в связи с американскими авиаударами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО123
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту6
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа31
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами146
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе89
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение