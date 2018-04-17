Комитет Совета Федерации обсудил назначение новых послов, сообщил источник 

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации обсудил назначение новых послов России в Аргентину, Молдавию и Азербайджан, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Сенаторы обсуждали кадровые вопросы, ситуацию в Сирии, а также задержание российских моряков на Украине.
Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал назначение Олега Васнецова и Михаила Бочарникова послами в Молдавии и Азербайджане соответственно, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Константин Затулин.
Комитет Госдумы по международным делам дал согласие на назначение замруководителя департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрия Феоктистова послом РФ в Аргентине.
Будущие назначенцы также присутствовали на заседании комитета.