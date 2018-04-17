Депутаты пройдут «школу», а ямальцев привлекут к обсуждению местных бюджетов

Салехарде прошло заседание регионального совета Ямало-Ненецкого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», его провёл руководитель совета, депутат Законодательного Собрания ЯНАО Марат Абдрахманов.

В мероприятии приняли участие члены регионального совета из 13 муниципалитетов автономного округа, а также члены регионального отделения ВСМС и приглашённые. Участники обсудили направления недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ . Марат Абдрахманов рассказал о новом проекте регионального отделения ВСМС «Школа депутата». Участники заседания высказали свои пожелания по дальнейшей реализации проекта и признали его позитивное значение.

«Школа депутата» позволяет муниципальным депутатам, в том числе из отдалённых посёлков, оперативно получать актуальную информацию, полезную в их профессиональной деятельности.

«В сентябре прошлого года состоялись выборы на местном уровне и во многих муниципалитетах пришли новые депутаты, не имеющие опыта работы в этой деятельности. Надеюсь, что проект станет хорошим подспорьем для повышения их профессиональных знаний в данном направлении», — подчеркнул Марат Абдрахманов.

Также он призвал членов регионального Совета активизировать работу по привлечению новых людей в общественную организацию.

Марат Абдрахманов отметил, что администрациям муниципалитетов необходимо вовлекать население в обсуждение распределения бюджетных средств.

«Необходимо активнее привлекать жителей наших городов и поселков к обсуждению местных бюджетов, чтобы граждане понимали структуру расходов, участвовали в определении приоритетов, а затем и принимали непосредственное участие в создании комфортных условий жизни», — сказал руководитель совета.

Руководитель исполнительного комитета регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Тимур Акчурин предложил создать региональный банк данных успешных муниципальных практик, пригодных для внедрения в других населённых пунктах субъектов РФ. Его основой стали бы малозатратные практики, реализованные общественниками и активными гражданами на собственные средства.