Макрон: Франция будет вести диалог с Россией для поиска инклюзивного решения в Сирии 

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС
/. Франция
будет вести диалог с Россией
и другими странами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирии
. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон
, выступая на сессии Европарламента
в Страсбурге
.
Он отметил, что «Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии». «Мы говорим со всеми — с Россией, Турцией
, Ираном
, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня», — сказал Макрон.