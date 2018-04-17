Макрон: Франция будет вести диалог с Россией для поиска инклюзивного решения в Сирии

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Греф: "Русал" не обращался к Сбербанку с просьбой о реструктуризации кредитов

В Солсбери приступили к химической очистке мест, связанных с инцидентом со Скрипалями

В МИД Швейцарии не могут подтвердить сведения по экспертизе химвещества в Шпице