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Макрон: Франция будет вести диалог с Россией для поиска инклюзивного решения в Сирии
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Макрон: Франция будет вести диалог с Россией для поиска инклюзивного решения в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Франция будет вести диалог с Россией и другими странами для поиска всеобъемлющего инклюзивного решения в Сирии. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.
Он отметил, что «Франция продолжит работу над выработкой политического инклюзивного решения в Сирии». «Мы говорим со всеми — с Россией, Турцией, Ираном, а также с сирийским режимом и всеми силами оппозиции, чтобы построить Сирию завтрашнего дня», — сказал Макрон.
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