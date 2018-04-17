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На Центральном рынке завершают ремонт мясного корпуса в Волгограде
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На Центральном рынке завершают ремонт мясного корпуса в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В МУП «Центральный рынок» в Волгограде завершается обновление корпуса, где продают мясные продукты. В ближайшее время после приемки работ в помещение вернутся продавцы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в процессе обновления специалисты снесли внутри корпуса семь торговых павильонов, которые установила коммерческая организация, ранее использовавшая его помещения. Это позволило расширить пространство и обеспечить комфортные условия для торговцев и покупателей.
Кроме того, в ходе ремонта специалисты отремонтировали стены, пол и потолок. От старой штукатурки с плесенью были очищены 2500 квадратных метров стен и потолка. К настоящему моменту последний уже покрыт новой краской. На стенах уложена новая плитка, напольное покрытие обработано специальным раствором, защищающим от внешних воздействий.
После приемки мясного корпуса торговцы перейдут на новые места. После этого ремонт стартует в мясо-молочном корпусе. В числе запланированных работ и обновление фасада здания со стороны улицы Советской.
В ближайшее время также начнутся работы по приведению в порядок прилегающей к зданию рынка территории. Кроме того, капитально будут отремонтированы 19 уличных торговых рядов на территории внутреннего дворика.
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