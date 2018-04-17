Мосгортранс снизил на 40% стартовую стоимость контрактов на поставку электробусов

ГУП «Мосгортранс» уменьшило начальную цену аукционов на закупку электробусов в среднем на 40%, исключив из технического задания стоимость замены бортовых источников энергии после 7,5 лет эксплуатации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы уменьшили начальную цену аукционов на закупку электробусов в среднем на 40%, исключив из технического задания стоимость замены бортовых источников энергии после 7,5 лет эксплуатации. Снижение начальной цены контрактов в основном связано с пересмотром финансирования замены блоков источников энергии для электробусов. Для оптимизации расходов пункт о замене источника питания был убран. Мы рассчитываем, что через 7,5 лет батареи будут легче и дешевле. Также мы не можем исключать появления новых, более эффективных типов батарей», — отметили в пресс-службе.

В Мосгортрансе пояснили, что в предыдущей редакции стоимость таких блоков входила в состав общего финансирования на обслуживание и ремонт электробусов. Она равномерно распределялась на период всего 15-летнего срока эксплуатации машин, что существенно повышало себестоимость 1 км пробега.

«С учетом перспектив развития технологий это изменение позволит в дальнейшем закупать по меньшей цене технически более совершенные батареи, чтобы модернизировать и расширять возможности подвижного состава», — пояснил собеседник агентства.

Конкурс предусматривает закупку 200 электробусов в первой половине 2018 г. и еще 100 — в декабре 2018 г. Также в столице поставят 98 ультрабыстрых зарядных станций к ним — пополнение запаса энергии электробусов будет занимать от трех до шести минут. Запас хода составит около 40-50 км. С поставщиком заключат 15-летний сервисный контракт. Транспортные средства оснастят самым современным оборудованием, в том числе системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi. Подвижной состав будет приспособлен для проезда маломобильных пассажиров.