Студентов и школьников Ижевска пригласили на «Ночь карьеры в IT»

Ижевск. Удмуртия . Студентов и школьников Ижевска пригласили на «Ночь карьеры в IT». Как сообщают организаторы, мероприятие состоится в пятницу, 20 апреля, во Дворце детского и юношеского творчества (Дворец пионеров).

«Формат «Ночи» сочетает в себе часть конференции и работы на стендах. Студенты и выпускники имеют возможность познакомиться как с компаниями и их достижениями, так и с конкретными представителями отрасли, пообщаться в кулуарах», — отмечают организаторы.

В акции примут участие 10 местных ИТ-компаний. Планируется открыть 13 площадок, а также провести ярмарку вакансий.

Мероприятие позволит создать в Удмуртской Республике условия для технологического развития, вовлекая молодежь в инновационную отрасль, и максимально реализовать региональный интеллектуальный потенциал.

Стоит отметить, что «Ночь карьеры в IT» проводится в городе уже в пятый раз. Участие в мероприятии бесплатное — необходима только регистрация на сайте nochit.ru. Начало — в 17:00.