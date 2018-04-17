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Студентов и школьников Ижевска пригласили на «Ночь карьеры в IT»
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Студентов и школьников Ижевска пригласили на «Ночь карьеры в IT» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Студентов и школьников Ижевска пригласили на «Ночь карьеры в IT». Как сообщают организаторы, мероприятие состоится в пятницу, 20 апреля, во Дворце детского и юношеского творчества (Дворец пионеров).
«Формат «Ночи» сочетает в себе часть конференции и работы на стендах. Студенты и выпускники имеют возможность познакомиться как с компаниями и их достижениями, так и с конкретными представителями отрасли, пообщаться в кулуарах», — отмечают организаторы.
В акции примут участие 10 местных ИТ-компаний. Планируется открыть 13 площадок, а также провести ярмарку вакансий.
Мероприятие позволит создать в Удмуртской Республике условия для технологического развития, вовлекая молодежь в инновационную отрасль, и максимально реализовать региональный интеллектуальный потенциал.
Стоит отметить, что «Ночь карьеры в IT» проводится в городе уже в пятый раз. Участие в мероприятии бесплатное — необходима только регистрация на сайте nochit.ru. Начало — в 17:00.
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