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Центральному рынку Волгограда пообещали залатать фасад
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Центральному рынку Волгограда пообещали залатать фасад 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На Центральном рынке Волгограда заканчивают ремонт мясного корпуса, признанного объектом культурного наследия. В мэрии обещают, что вскоре рабочие восстановят и фасад здания со стороны улицы Советская.
— Во время ремонта подрядчик убрал семь павильонов, которые здесь поставили коммерсанты, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда. — Само помещение получило вторую жизнь: рабочие очистили от старой штукатурки и плесени тысячи квадратных метров стен и потолка.
Стены мясного корпуса укрыли новой плиткой, а потолок покрасили белой краской.
— После того, как эксперты подпишут акт приемки, рабочие начнут ремонт в соседнем мясо-молочном корпусе, — добавляют в мэрии. — Зданию Центрального рынка обещают еще и ремонт фасада со стороны улицы Советской. Вскоре бригады рабочих приведут в порядок территорию вокруг Центрального рынка. Вместо старого асфальта на 3000 квадратных метров положат тротуарную плитку. На территории внутреннего дворика отремонтируют 19 уличных торговых рядов.
Волгоградские защитники памятников, наблюдавшие за ремонтом мясного корпуса, уверены, что работы проводились незаконно.
— Комитет государственной охраны согласовал работы по поддержанию здания в эксплуатационном состоянии, — уверен председатель регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. — То, что там было сделано — работы по приспособлению здания к современному использованию. Эксперты должны были составить проект и пропустить его через экспертизу. Ничего этого сделано не было.
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