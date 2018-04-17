В заказник «Долгие пруды» в СВАО прилетели чибисы

Яркие птицы — чибисы прилетели на северо-восток Москвы после долгой зимовки в теплых краях. Увидеть их можно в заказнике «Долгие пруды», расположившемся в Северном районе. Данную информацию рассказал основатель музея соколиной охоты в Северном Константин Соколов

Птиц, поселившихся в заказнике, легко узнать по отличительным признакам. Длинный хохолок и крупные размеры этих красивых птиц говорят об их породе. В данный момент, у чибисов проходит брачный период и по этому поводу, перья самцов отливают зеленоватым цветом с примесью металлического оттенка.

Соколов сообщил, что чибисы любят жить колониями.

— Они горой стоят друг за друга и, если близко к гнездам подлетает враг, они смело атакуют его, — также отметил Соколов.