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В районе Люблино организуют фестиваль патриотической песни
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В районе Люблино организуют фестиваль патриотической песни 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Сотрудники центра творчества молодежи «Олимп» в районе Люблино организуют гитарный фестиваль патриотической песни имени Героя Советского Союза Судакова и конкурс художественного слова, посвященный юбилею Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в администрации «Олимпа».
— Принять участие в гитарном фестивале и конкурсе художественного слова можно бесплатно, отправив заявку до 30 апреля, — рассказал представитель учреждения.
Заявки принимают по адресу ctm_olimp@mail.ru. Подробности можно уточнить по телефону 8 (495) 351-88-79.
Адрес центра: улица Судакова, 11. (мю)
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