В районе Люблино организуют фестиваль патриотической песни

Сотрудники центра творчества молодежи «Олимп» в районе Люблино организуют гитарный фестиваль патриотической песни имени Героя Советского Союза Судакова и конкурс художественного слова, посвященный юбилею Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в администрации «Олимпа».

— Принять участие в гитарном фестивале и конкурсе художественного слова можно бесплатно, отправив заявку до 30 апреля, — рассказал представитель учреждения.

Заявки принимают по адресу ctm_olimp@mail.ru. Подробности можно уточнить по телефону 8 (495) 351-88-79.

Адрес центра: улица Судакова, 11. (мю)