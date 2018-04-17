Дома в Немецкой слободе взяли под охрану государства

Шесть зданий в центре Москвы стали объектами культурного наследия. Это купеческие дома XIX века, расположенные в историческом районе Немецкая слобода. Их облик хорошо сохранился. Однако едва ли можно сказать, что дома соответствуют своему новому статусу.

Улицы бывшей Немецкой слободы многолюдны и сегодня. Конечно, тут уже нет знаменитого в позапрошлом веке на всю Москву немецкого рынка, а прохожие спешат не в поисках заморских яств. Хотя купить все здесь можно и сейчас — в бывших купеческих малоэтажках сплошь и рядом расположены магазинчики и кафе. Столетия назад здесь жили иностранцы, не говорящие на русском. Немые, как их называли. Отсюда и название — немцы и Немецкая слобода.

"Здесь образовался настоящий иностранный город, с прямыми улицами, с аккуратненькими домиками, деревянными, правда, но хорошо построенными. С цветниками, с набережными, аллеями", — рассказывает москвовед Елена Неганова.

Уже после большого пожара район заселили столичные торговцы. Самая старая из построек, включенных в список. Дом возвели в 1825 году. Здесь были торговые лавки. Сейчас тут тоже магазины. А эта арка вела к жилым помещениям — сейчас там офисы. Несмотря на это, здания, как и многие другие, сохранили свой исторический облик, конечно, только внешний. Хоть и обветшали сильно, но за потемневшей от времени краской, трещинами все же не сложно разглядеть старинную архитектуру. Стиль строгий и даже сдержанный. Купцы того времени были не слишком зажиточны, и почти все дома отличались исключительной скромностью.

"Это наша история. Глядя на такие исконно купеческие, старорусские дома — хоть это и Немецкая слобода, а дома старорусские — мы можем понимать, как же жили люди в XIX веке, в каких домах", — объясняет москвовед Елена Неганова.

Под многочисленными слоями объявлений проглядывает некогда красивая, глазурная плитка, которой облицован первый этаж. Второй — словно из другого времени — с декором в стиле эклектики. Но в то, что это здание — объект культурного наследия, сложно поверить. Во дворе настоящая мусорная свалка, внутри — полная разруха и грязь. Здание принадлежит некоему риелторскому агентству. Неожиданных гостей охрана грубо выставляет за дверь.

А вот эта череда домов заметно выделяется не только ухоженностью. Тут и прекрасно сохранившаяся лепнина, и арочные витринные окна. Раньше они были от пола до потолка, но в советское время здание поделили на два этажа. Больше никаких ремонтных работ, а тем более-перестроек владельцы сделать не смогут. По крайней мере, без согласования.