Аналитик: Ответные меры России к США должны быть громкими и эффективными

Эксперт предлагает возродить СССР, чтобы противостоять США

Госдума подготовила законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Он будет рассмотрен в мае. Что же предлагают депутаты этим документом? Рассказывает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев

— Депутаты предлагают запрет ввоза алкоголя и табака, лекарств, программного обеспечения и технологического оборудования, — пояснил эксперт, — Ограничения для иностранцев в атомной отрасли, авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных иностранных судов при использовании ими воздушного пространства России , а также ограничения для иностранцев, которые оказывают консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

По словам Разуваева, не отвечать на санкции США и их союзников Россия не может. Иначе это будет воспринято как слабость.

-Однако далеко не все предлагаемые меры выглядят разумно, — уверяет аналитик. — К однозначно разумным идеям можно отнести только повышение сборов за использование воздушного пространства Российской Федерации и, конечно, ограничения для иностранцев, оказывающих консалтинговые и юридические услуги. Бояться, что западные компании уйдут из России, не стоит. Жадность — основной инстинкт финансистов. Если кто-то и уйдет, другие займут их место. Хотя, конечно, в этом случае громких заявлений, заказных статей и демонстративного хлопанья дверьми не избежать. Более важный вопрос заключается в том, а нужно ли ограничивать импорт? Прежде всего, это касается лекарств. Даже в лучшем случае, сужение выбора лекарств приведет к снижению конкуренции и, как следствие, к повышению цены и снижению качества. Запрет на импорт табака и алкоголя также не самая лучшая идея. Если кто забыл, в истории России были табачные и водочные бунты. Запрет на импорт программного обеспечения и технологического оборудования может привести к отсталости и ещё большей изоляции России. При этом Россия с США торгует мало, эффект будет мизерным. Например, в прошлом году США поставили в Россию пищевых продуктов, включая алкоголь и табак, только на 300 миллионов долларов.

Критикуя предлагаемые депутатами меры воздействия на запад, Андрей Разуваев предлагает иной выход.

-Надо действовать по-другому, но громко и эффективно, — считает эксперт. — И прежде всего в области финансов. Ничего нового здесь нет, это идеи уже много раз озвученные, но пока не реализованные. Необходим перевод с 1 июля всего российского сырьевого экспорта, включая частные компании, на рубль. Форсирование валютного союза с Белоруссией Казахстаном , то есть введение единой денежной единицы для трех республик. Такой мини-финансовый СССР, который снова соединит основную промышленную мощь и рынок сбыта бывшего Союза.

Он добавил, что создание единого евразийского центрального банка в Алматы было предусмотрено ещё во время создания Евразийского союза в 2014 году.

— Пользы от данных мер и мировой славы будет намного больше, чем от запрета на продажу американского табака и алкоголя. Есть точка зрения, что в связи с американскими санкциями многие российские бизнесмены, чтобы уберечься от конфискации в Великобритании и США, начнут избавляться от своих зарубежных долларовых активов и скупать биткоины. Вероятно, это единственный надежный способ вывести свои деньги. Никакой американский или британский банк не сможет заблокировать финансовые транзакции в криптовалюте. Додумались ли российские олигархи до этой идеи, сказать сложно. Но у российских олигархов не самые плохие финансовые консультанты, которые рано или поздно подскажут им этот вариант. Русский креатив никто не отменял, — завил аналитик.

По его словам, капитализация криптовалют пока низка, чтобы стать спасительной соломинкой для россиян.

— Однако здесь ключевое слово «пока». Вероятнее всего, Вашингтон и Лондон не получат русских денег. А финансовые инвесторы, которые купят криптовалюту сейчас, очень неплохо заработают, — заключил он.

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