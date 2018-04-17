Итальянским инвесторам представлены конкурентные преимущества Адыгеи

В ходе визита в республику бизнес-делегации из Италии на пленарном заседании были представлены основные направления возможного сотрудничества и инвестиционный потенциал Адыгеи

Стратегические аспекты взаимодействия обозначены во вступительной речи главы РА Мурата Кумпилова и Посла Италии в РФ Паскуале Терраччиано. О конкурентных преимуществах Адыгеи сообщил в своем докладе премьер-министр РА Александр Наролин

Было отмечено выгодное геостратегическое положение республики, наличие развитой транспортной инфраструктуры, включающей 5 автомагистралей федерального значения. Адыгея также обладает благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства, развития туризма и курортного бизнеса. Этому способствуют мягкий климат, уникальные памятники природы и объекты культурного наследия. Большие запасы минеральных и термальных вод позволяют развивать санаторно-курортную сеть.

В числе других преимуществ — известность ряда региональных брендов за пределами республики («адыгейский сыр», «адыгейская соль»), обеспеченность ряда производств собственным сырьем (химическая, лесная промышленность, строительная отрасль), квалифицированные рабочие кадры.

«Адыгея, обладая огромным потенциалом, будучи одним из динамично развивающихся регионов Юга России, уверенно идет по пути социально-экономических преобразований, гармонично сочетая инновации с культурными традициями и интересами жителей.

Даже в сложные для нашей страны кризисные 2015-2016 годы мы смогли сохранить положительную динамику и обеспечить рост экономики почти на 3 процента к 2014 году», — сказал Глава Адыгеи.

Паскуале Терраччиано подчеркнул значимость бизнес-миссии «Италия встречает Кавказ» для плодотворного международного сотрудничества. По мнению посла, такие площадки для диалога способствуют укреплению международных отношений.

«Все знают, что полноценный диалог между Россией и Италией не прекращался даже в самые сложные времена. Результатом этой деятельности являются и наши торгово-экономические отношения. По итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на 21 процент. Надеемся, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, окажет самое позитивное влияние на укрепление взаимодействия между Адыгеей и Италией. Опыт реализации совместных бизнес-проектов в Адыгее свидетельствует о том, что здесь отличный деловой климат. Много других преимуществ, которые необходимо использовать», — отметил и Посла Италии в РФ Паскуале Терраччиано.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что главное направление развития республики — создание благоприятной инвестиционной среды и повышение предпринимательской активности в одном из самых экологически благополучных регионов России.

Премьер-министр РА Александр Наролин познакомил итальянских предпринимателей с действующими в республике мерами господдержки малого и среднего бизнеса, а также представил примеры реализованных в республике успешных инвестпроектов. В целом благодаря комплексным мерам по улучшению инвестклимата региона, Адыгея достигла рекордного показателя по объему инвестиций в основной капитал — с 15,5 млрд рублей в 2015 году до 22,9 млрд рублей в 2017 году.

В рамках предметного диалога по взаимовыгодным проектам представителям бизнес-сообщества были представлены семь направлений возможного сотрудничества в различных сферах деятельности, предложено рассмотреть 75 инвестиционных площадок.