Ярмарки труда: безработным в Азербайджане помогут трудоустроиться

По всей стране проходят ярмарки вакансий, передает «МИР 24».

На них людям предложат вакантные места на лучших госпредприятиях республики. Кроме того, соискатели смогут пройти курсы переподготовки и найти себе высокооплачиваемую работу по душе. Всего в этом году пройдут 58 ярмарок вакансий.

Также в республике под лозунгом «Первые шаги в карьере» пройдут ярмарки вакансий для студентов.

Ранее в Молдове составили список специалистов, в которых страна нуждается больше всего. Привлекать их собираются из-за рубежа. Сильнее всего нехватку ощущают в Кишиневе . В топе самых востребованных профессий — инженеры-строители, медсестры, работники IT-сферы.

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