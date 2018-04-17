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Ярмарки труда: безработным в Азербайджане помогут трудоустроиться
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Ярмарки труда: безработным в Азербайджане помогут трудоустроиться 

Мир24 1 час назад
По всей стране проходят ярмарки вакансий, передает «МИР 24».
На них людям предложат вакантные места на лучших госпредприятиях республики. Кроме того, соискатели смогут пройти курсы переподготовки и найти себе высокооплачиваемую работу по душе. Всего в этом году пройдут 58 ярмарок вакансий.
Также в республике под лозунгом «Первые шаги в карьере» пройдут ярмарки вакансий для студентов.
Ранее в Молдове составили список специалистов, в которых страна нуждается больше всего. Привлекать их собираются из-за рубежа. Сильнее всего нехватку ощущают в Кишиневе. В топе самых востребованных профессий — инженеры-строители, медсестры, работники IT-сферы.
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